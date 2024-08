Accesso al mercato e transizione green: la ricetta della Cina per la riforma dell’economia

La Cina continua a portare avanti il processo di riforma del suo settore economico. Mercoledì 21 agosto le autorità di Pechino hanno presentato la linea guida per migliorare il sistema d’accesso al mercato del Paese e un piano d’azione volto a promuovere il rinnovo degli impianti su larga scala nel settore energetico.

La prima direttiva ha come obiettivo lo sviluppo di nuove forze produttive e l’ottimizzazione dell’ambiente imprenditoriale. Stando a quanto riportato da China Media Group, essa dovrebbe consentire alle varie aziende un accesso più ampio al mercato cinese. Il vicedirettore dell’Istituto di ricerca economica della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, Guo Liyan, ha spiegato che la linea guida vieta l’introduzione di regole aggiuntive o di liste negative speciali a livello locale, il che dovrebbe portare ad una stabilizzazione delle aspettative del mercato. Essa, inoltre, esorta il governo ad ampliare le possibilità di ingresso nel settore economico delle imprese emergenti, in particolare di quelle che si occupano di esplorazione delle acque profonde o della produzione legata all’industria aerospaziale.

Per quanto riguarda il settore green, il piano pubblicato congiuntamente dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall'Amministrazione nazionale dell'energia punta ad aumentare entro il 2027 gli investimenti di Pechino in settori chiave che possano garantire il raggiungimento degli obiettivi di riduzione di anidride carbonica. Secondo quanto riferito, i fondi allocati per questo traguardo dovrebbero vedere un incremento del 25% rispetto al 2023.

Le varie misure previste dal piano dovrebbero concentrarsi sulla trasformazione delle unità di produzione di energia elettrica a carbone, sul rinnovo delle attrezzature e sull'aggiornamento tecnologico nei settori eolico, solare e idroelettrico, oltre che sulla innovazione tecnologica della trasmissione e della distribuzione dell’energia e sull'ammodernamento dei sistemi per il riscaldamento.

Secondo quanto riportato da Cmg, il Governo a Pechino dovrebbe garantire l’attuazione del piano

tramite un’intensificazione del sostegno fiscale, tributario e finanziario. Le varie istituzioni dovrebbero inoltre essere incoraggiate ad aumentare i prestiti a medio e lungo termine ad aziende del settore manifatturiero.