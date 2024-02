"Bene l'incontro con Valditara", StudiCentro soddisfatto della disponibilità del ministro

Durante il Forum delle Associazioni Studentesche, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato le organizzazioni studentesche, aprendo un dialogo per ascoltare le criticità e le modalità di azione di chi la scuola la vive ogni ogni giorno, per costruire insieme una nuova strada che possa portare l'istruzione al centro del nostro Paese, come istituzione di crescita e futuro e soprattutto uno sbocco veloce al mondo del lavoro.

La soddisfazione di Studicentro

Oggi con una nota, Giacomo Pangrazzi, delegato di StudiCentro al Forum delle Associazioni Studentesche, ha espresso la sua soddisfazione per questo incontro: '' Manifestiamo apprezzamento per l'incontro intercorso con il ministro Valditara e per la sua disponibilità al dialogo con la popolazione studentesca e le associazioni studentesche, ribadita al Forum. Recepiamo positivamente la riforma sulla condotta scolastica anche come riposta ai drammatici episodi di cronaca, auspicando però una riflessione più ampia per costruire una vera alleanza educativa anche promuovendo una riforma del sistema di reclutamento del corpo docente per restituire autorevolezza e prestigio all'intera categoria ".

L'importanza della riforma dgli Istituti Tecnici

Come era prevedibile, vista l'attualità, il discorso si è soffermato soprattutto sulla riforma degli Istituti Tecnici, punto focale in questo periodo per il rinnovamento della scuola che guarda non solo al futuro dell'istruzione ma direttamente al mondo del lavoro. Anche qui: '' StudiCentro esprime soddisfazione per un'azione volta a ridurre la discrepanza tra richieste aziendali e offerta formativa, contribuendo altresì alla competitività del sistema produttivo, tema su cui insistiamo da anni. La percentuale di risposte positive registrate in questa sperimentazione del ministero è per noi un fattore emblematico dell'apprezzamento del mondo scolastico ".

La volontà di mettersi in gioco per migliorare