Ben Gvir annuncia le dimissioni. Lapid pronto a correre in soccorso di Netanyahu

Ascolta ora 00:00 00:00

Colpo di scena all'interno del governo Netanyahu alle prese con l'accordo di tregua con Hamas. Dopo un lungo braccio di ferro tra il premier israeliano e l'ultradestra, Itamar Ben-Gvir ha dichiarato che il suo partito Otzma Yehudit abbandonerà la coalizione se il governo approverà l'accordo di cessate il fuoco.

In una conferenza stampa, Ben Gvir ha affermato che l'accordo, che include il rilascio di centinaia di prigionieri di sicurezza palestinesi da Israele, consentirà la riabilitazione dei terroristi islamisti a Gaza, ripristinando la minaccia per i residenti nelle zone di confine. Ha anche avvertito che l'accordo attuale non garantisce immediatamente il rilascio di tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, sostenendo all'inizio di questa settimana che "sigilla il destino del resto degli ostaggi che non sono inclusi nell'accordo mortale". Se il governo tornerà a combattere Hamas dopo il cessate-il-fuoco, ha affermato Ben Gvir in conferenza stampa, il suo partito si offrirà di rientrare nel governo. Il Ministro della sicurezza nazionale israeliano minacciava da giorni di passare il Rubicone se Netanyahu avesse ceduto sull'accordo.

Giunge, dunque, in soccorso di Netanyahu, il leader dell'opposizione Yair Lapid, offrendo una rete di sicurezza politica per promuovere un accordo. "Dico a Benjamin Netanyahu: non abbiate paura o siate intimiditi, otterrete tutta la sicurezza di cui avete bisogno per concludere l'accordo sugli ostaggi", scrive Lapid su X. "Questo è più importante di qualsiasi disaccordo che abbiamo mai avuto.". Un'opzone che potrebbe sbloccare la situazione, anche se lascerà un'impornta pesantissima sul futur del governo.

Secondo quanto riportato da Channel 12, l'intero governo è pronto a rinviare la votazione sull'accordo a sabato sera, il che significa che l'attuazione della tregua potrebbe non iniziare prima di lunedì.

Nel rapporto si afferma che i ministri si incontreranno come previsto domani, ma che la riunione proseguirà sabato sera. Dopo il voto, verrà pubblicato unpalestinesi da liberare e gli oppositori avranno 48 ore di tempo per presentare ricorso contro tali rilasci alla Corte Suprema.