Primi raid di terra: Israele entra coi tank a Gaza e bombarda Hezbollah | La diretta

La guerra in Israele è giunta al suo ottavo giorno. Esattamente una settimana fa Hamas dava il via all'operazione "Diluvio al-Aqsa", entrando in territorio israeliano e lanciando migliaia di razzi dalla Striscia di Gaza contro tutto il Paese. Oggi i terroristi palestinesi hanno perso l'iniziativa e la manovra è passata in mano a Israele, che ha annunciato un assedio totale di Gaza, dove sono stati bloccati acqua, luce e aiuti umanitari. Ieri sera l'esercito di Tel Aviv ha coordinato le sue forze di terra con l'aeronautica, alternando incursioni di ricognizione con fanteria e carri armati a bombardamenti a tappeto. Nei raid mirati sono stati ritrovati i corpi di alcuni cittadini israeliani dati per dispersi. Israele non ha ancora fatto partire l'assalto alla città, ma ha emesso un ordine di evacuazione rivolto ai 1.1 milioni di abitanti di Gaza City costretti a lasciare le loro case entro 24 ore in vista dell'imminente offensiva militare. Il portavoce dell'esercito israeliano Daniel Hagari ha però ammesso che per trasferire così tante persone servirà molto di più di 24 ore. L'evacuazione è complicata anche dai posti di blocco dei terroristi che impediscono alle persone di spostarsi.

Le Israel Defense Forces hanno reso noto che oltre 120 persone sono tenute in ostaggio da Hamas a Gaza, mentre il bilancio delle vittime è di 1.200 israeliani uccisi da Hamas e di 1.900 palestinesi morti. Ieri sera il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha tenuto un discorso alla nazione, rivelando che " questo è solo l'inizio " e che " i nostri nemici hanno appena iniziato a pagarne il prezzo ". Nella notte sono inoltre proseguite le schermaglie con i militanti di Hezbollah al confine con il Libano, da dove nelle scorse ore sono partiti alcuni droni poi abbattuti ad Haifa. I soldati israeliani hanno risposto bombardando le postazioni di Hezbollah a nord. Ecco tutti gli aggiornamenti di sabato 14 ottobre.

Nuovo ordine di evacuazione da Gaza: "Andate a sud"

Gli abitanti della zona settentrionale della Striscia di Gaza avranno sei ore a disposizione, dalle 10.00 di stamattina (ora locale) alle 16.00 di oggi pomeriggio per dirigersi verso la parte meridionale dell'enclave palestinese. " Le Idf consentiranno la circolazione lungo le strade indicate senza alcun danno tra le ore 10.00 e le ore 16.00 ", si legge in un messaggio postato in lingua araba su X da un portavoce militare. " Per la vostra sicurezza – continua – , approfittate del breve tempo per spostarvi a sud, da Beit Hanoun a Khan Yunis. Se tenete a voi stessi e ai vostri cari, andate a sud come vi è stato detto. Siate certi che i leader di Hamas si sono presi cura di sé stessi e si stanno riparando dagli attacchi nella regione ".

#عاجل بيان مهم لسكان مدينة غزة ناشدناكم في الأيام الاخيرة مغادرة مدينة غزة إلى جنوب وادي غزة بهدف الحفاظ على سلامتكم. أود إبلاغكم بأن جيش الدفاع الإسرائيلي سيسمح بالتحرّك على الشوارع المُشار إليها دون أي اذًى بين الساعات 10:00- 16:00. من أجل سلامتكم، استغلوا الوقت القريب من… pic.twitter.com/zNSq1hnLQY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 14, 2023

La posizione degli Usa

Un alto funzionario del dipartimento di Stato americano sentito da Nbc News ha smentito l'indiscrezione secondo cui gli Stati Uniti avrebbero fatto pressioni a Israele per rinviare le operazioni via terra a Gaza.

" Gli Stati Uniti credono che Israele stia cercando di ridurre al minimo i danni ai civili ma, dato che gli attacchi missilistici da Gaza sono continuati per una settimana, Israele ha la necessità, il diritto e l'obbligo di rispondere con le operazioni che ritiene necessarie ", ha detto la fonte. Washington non è stata consultata da Tel Aviv prima di dare l'ultimatum di 24 ore alla popolazione di Gaza, ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca John Kirby.

Gli Usa hanno schierato gli aerei da combattimento F-15 Strike Eagle in Medio Oriente. Lo riporta Haaretz, citando un tenente generale dell'Air Force statunitense. " L'esercito americano – ha spiegato il militare americano – è impegnato a garantire la sicurezza e la protezione durature in tutto il Medio Oriente ".

Infiltrazione terroristica dal Libano: "Sventata con un drone"

Tensione alle stelle al confine tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha reso noto un tentativo di infiltrazione da parte di una cellula terroristica, sventato grazie alla sorveglianza aerea impiegata in quelle zone. " Un drone - ha detto un portavoce della Difesa – ha colpito e ucciso i terroristi ". Le vittime secondo la stampa sarebbero quattro in totale.

Arresti e uccisioni: Hamas nel mirino

Uno dei membri storici e ai vertici di Hamas, lo sceicco Adnan Asfur, è stato arrestato dai soldati israeliani in un raid a Nablus, in Cisgiordania. L'informazione è stata confermata da Yedioth Ahronoth, che parla di altri terroristi individuati daalle forze armate israeliane nella notte. Da sabato scorso sono stati arrestati 230 militanti. Asfur è stato in carcere decine di volte in Israele.

L'esercito di Tel Aviv ha rivendicato anche l'eliminazione di Abu Murad, il capo dell'aviazione di Hamas, considerato "largamente responsabile di aver diretto i terroristi durante il massacro" del 7 ottobre. L'operazione si è svolta a Gaza.

Israele: "Civili palestinesi non sono nostri nemici"

Le Idf si difendono dalle accuse di aver preso di mira i civili a Gaza. " I civili palestinesi a Gaza non sono nostri nemici e non li prendiamo di mira come tali ", ha commentato stamani il tenente Jonathan Conricus, portavoce dell'esercito israeliano. " Stiamo cercando di fare la cosa giusta, stiamo cercando di evacuare i civili per ridurre al minimo il rischio per loro. È estremamente triste e deplorevole che così tanti media si concentrino sulle nostre azioni invece di attribuire la responsabilità all'entità che governa la Striscia di Gaza, e cioè Hamas ", ha concluso.

Evacuazione, critiche a Israele da Ue e Onu

Critiche dall'Unione europea a Israele per l'ordine di evacuazione ai civili di Gaza. L'alto rappresentante dell'Ue per la politica estera, Josep Borrell, ha dichiarato a margine della sua visita in Cina che " rappresentando la posizione ufficiale dell'Unione Europea, il piano di evacuazione è assolutamente impossibile da attuare " e che " immaginare di poter spostare un milione di persone in 24 ore in una situazione come quella di Gaza non può che essere una crisi umanitaria ".

Posizione simile quella espressa dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, il quale ha scritto un articolo sul New York Times chiedendo a Israele di cambiare idea sull'evacuazione di Gaza. Secondo i dati dell'Onu, il numero di sfollati è salito a 423mila.