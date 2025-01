L'accordo firmato nella notte: domenica scatta il cessate-il-fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

A dispetto della burrasca all'interno del governo Netanyahu, nella notte appena trascorsa i negoziatori di Israele, Hamas, Stati Uniti e Qatar hanno firmato ufficialmente a Doha l'accordo per il cessate-il-fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. Un giorno di ritardo sulla tabella di marcia che però ha concesso di superare gli ultimi ostacoli.

Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi dopo aver finalizzato gli ultimi dettagli dell'accordo, secondo quanto reso noto dall'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, mentre Washington si è detta "fiduciosa" sull'inizio della tregua questa domenica, se sarà votata dal governo israeliano. In un comunicato, i leader dei Paesi del G7 hanno definito l'accordo "una notizia importante" chiedendo alle due controparti di "garantirne la piena attuazione e la fine definitiva delle ostilità".

Si tratta comunque di un accordo molto fragile, con una pistola puntata alla tempia dell'altro: Hamas ha avvertito che "qualsiasi aggressione, qualsiasi bombardamento" da parte di Israele su Gaza mette in pericolo gli ostaggi. Il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, si è invece detto "fiducioso" sull'entrata in vigore dell'accordo. "Mi aspetto che l'attuazione inizi, come abbiamo detto, domenica", ha detto in una conferenza stampa di addio a Washington. L'Egitto, che ha partecipato agli sforzi di mediazione con il Qatar e gli Stati Uniti, ha chiesto che l'accordo venga attuato "senza indugio". Nella Striscia di Gaza, intanto, gli attacchi israeliani hanno provocato 81 morti in 24 ore, ha riferito ieri il ministero della Sanità di Hamas. La Protezione Civile ha riferito di una forte intensificazione dei bombardamenti, che sono continuati per tutta la giornata.

Al netto delle tempeste governative israeliane, le difficoltà dell'ultimo minuto sono sorte anche per via della richiesta di Hamas di scambiare diversi nomi sulla lista dei prigionieri da liberare con i leader militari del gruppo che stanno scontando molteplici ergastoli per aver pianificato e orchestrato attentati suicidi. L'inviato del presidente Biden per il Medio Oriente Brett McGurk, l'inviato del presidente eletto Trump Steve Witkoff e i mediatori qatarioti ed egiziani hanno lavorato per diverse ore a Doha per risolvere la questione. "Alla fine è stata una tempesta in un bicchier d'acqua", ha affermato un funzionario statunitense. Anche dopo che la questione è stata risolta, ci sono volute altre ore prima che l'accordo fosse ufficialmente firmato da Israele, Qatar e Hamas e, per gli Stati Uniti, da McGurk.

Intanto, il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich avrebbe raggiunto un'intesa con il primo ministro israeliano in merito all'accordo.

Secondo quanto riportato da Channel 12 News e dal sito di notizie Walla, i due hanno raggiunto un accordo sulla richiesta di far sì che le Idf tornino a combattere Hamas a Gaza la prima fase della tregua. Secondo quanto riportato, Smotrich e il suo partito, il Sionismo religioso, voteranno contro l'accordo, ma