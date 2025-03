Il missile tattico russo Solist: cosa è in grado di fare

Ascolta ora 00:00 00:00

Negli ultimi anni, il conflitto in Ucraina ha catalizzato l'attenzione mondiale su nuove tecnologie belliche e tattiche militari. In questa direzione, la Russia ha investito in innovazioni strategiche per potenziare le proprie capacità offensivo-difensive. Tra queste, spicca il missile Solist, un sistema ibrido che promette di rivoluzionare l'approccio alle operazioni controveicolari e fortificazioni, rispondendo così alle sfide poste dalla guerra moderna.

Il sistema missile Solist

In varie occasioni le risorse aperte hanno mostrato il missile russo in azione, con prove di tiro e attacchi a veicoli blindati e posizioni difensive ucraine. Questo armamento è stato sviluppato dal consorzio КЭМЗ come un sistema ibrido che combina caratteristiche di un missile anticarro (ATGM) con quelle di un drone a controllo remoto. Attualmente, il missile è in fase di test attivo nella Repubblica Popolare di Donetsk (DPR) per valutarne l'efficacia sul campo. Si prevede, dall’analisi, che la produzione di massa del Solist possa iniziare già in estate.

Sviluppo e capacità operative

Secondo un rapporto dell'agenzia statale russa TASS, il missile è stato impiegato in Ucraina in una capacità limitata per testarene le prestazioni. Questo stadio di prova risulta delicato, poiché un successo potrebbe portare a una produzione massiva di 2.000 unità al mese. Il Solist è descritto come un'arma di precisione nominale, e si trova attualmente nella fase di prototipo, sottoposto a test di tiro reali. La sua lunghezza è di 1,2 metri e il peso al decollo arriva fino a 20 kg.

Design e funzionamento

Il missile viene lanciato da un contenitore di trasporto e lancio simile a un mortaio, raggiungendo un'altitudine massima di 2.000 metri. Una volta in volo, il missile dispiega superfici di controllo aerodinamiche che consentono all'operatore di guidarlo, ricevendo simultaneamente immagini da una camera a bordo. Tale sistema fornisce una guida televisiva, simile a quella dei droni FPV. L'operatore avrà circa 20 secondi per orientare il missile durante la fase di discesa, mantenendolo in rotta verso il bersaglio.

Test e potenziale militare

Le sue caratteristiche narrano che il missile può essere equipaggiato con testate intercambiabili delle famiglie PG-7 e PG-9, materiali tipicamente utilizzati nei lanciatori RPG-7 e SPG-9. Queste munizioni offrono varie opzioni, tra cui testate a carica cava per l'antivettura, testate ad alta esplosione e testate termobariche. La testata del Solist pesa tra i 2 e i 5 kg e, secondo fonti russe, è in grado di ingaggiare una vasta gamma di bersagli, compresi veicoli aerei a bassa quota.

Prospettive strategiche nel quadro delle Innovazioni militari

Il progetto Solist si inserisce in una traiettoria più ampia di sviluppo di munizioni a lungo raggio e sistemi autonomi da parte della Russia, riflettendo una crescente enfasi sull'innovazione tecnologica nei conflitti moderni. La resistenza alle misure di contromisura elettronica rappresenta un notevole vantaggio strategico, permettendo al missile di mantenere la velocità e di ricollegarsi all'operatore in zone di guerra elettronica. In caso di perdita totale del segnale, il missile continua a seguire la traiettoria prestabilita, garantendo che raggiunga il bersaglio designato. Inoltre, ci viene spiegato che l’armamento è progettato per essere operativo in condizioni meteorologiche avverse, potendo operare anche in situazioni di scarsa visibilità e in presenza di interferenze elettroniche. Sebbene guidare un missile tramite telecamera non sia un concetto nuovo, essendo principi simili utilizzati nei missili Spike israeliani e nel più recente Akeron francese, Mosca potrebbe integrare tecnologie di visione artificiale per ridurre la dipendenza dall'abilità dell'operatore.

Questa combinazione di innovazione, precisione e capacità di adattamento alle circostanze di combattimento potrebbe non solo trasformare il ruolo delle munizioni guidate portatili, ma anche fornire alle forze russe un nuovo assetto nelle operazioni di campo, influenzando così le dinamiche strategiche nei conflitti futuri.