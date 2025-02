Israele-Hamas, nuovo scambio di ostaggi: liberato Yarden Bibas. Incerta la sorte dei figli

Ascolta ora 00:00 00:00

Nuovo giorno di liberazione di ostaggi in Israele. Le Idf affermano che la Croce Rossa ha informato i militari che gli ostaggi Yarden Bibas e Ofer Calderon sono stati consegnati loro. Ora la Croce Rossa li sta portando alle forze dell'Idf e dello Shin Bet all'interno di Gaza, per poi scortarli fuori dalla Striscia, aggiungono i militari israeliani.

Una nota dell'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha accolto con favore il rilascio degli ostaggi . "Il governo israeliano abbraccia i due ostaggi di ritorno. Le loro famiglie sono state informate dalle autorità competenti che sono nelle mani delle nostre forze", si legge nella nota, "il governo israeliano si impegna a restituire tutti gli ostaggi e gli scomparsi".

Le forze militari israeliane erano pronte alla liberazione di altri ostaggi a partire dalle 8.30 (ora locale) nel sud della Striscia di Gaza, in due diversi punti. Keith Siegel, 65 anni, sarà invece rilasciato a Jabalya, gli altri due, invece, sono stati liberati a Khan Yunis. Una volta entrati in territorio israeliano, hanno incontrato i loro familiari alla base delle Idf di Reim e in seguito saranno trasferiti in ospedale, rispettivamente al Sourasky Medical Center e allo Sheba Medical Center. Erano stati rapiti dai kibbutz di Kfar Aza e Nir Oz.

Bibas viene consegnato da Hamas alla Croce Rossa dopo 484 giorni di prigionia. L'uomo è stato visto sfilare su un palco a Khan Younis, nella parte meridionale di Gaza. Ha salutato brevemente la folla prima di andar via a bordo di un veicolo della Croce Rossa. Sua moglie Shiri e i figli Ariel e Kfir rimangono prigionieri, con gravi timori per la loro sorte. Per ora, il passaggio di consegne sembra avvenire in maniera ordinata e dignitosa , a differenza delle scene caotiche viste giovedì durante il passaggio di consegne tra Arbel Yehoud e Gadi Mozes.

Stessa scena per Calderon: l'uomo è stato costretto a stare in piedi davanti a un manifesto che mostra i leader di Hamas assassinati, tra cui Muhammed Deif, il leader militare di cui Hamas ha riconosciuto la morte solo questa settimana.

La cerimonia è stata breve e minuziosamente organizzata da Hamas, evitando il rischioso e prolungato passaggio di consegne di giovedì scorso. Dopo quell'evento caotico, Israele ha insistito sulle garanzie dei mediatori che i futuri passaggi di consegne avrebbero dovuto essere rapidi e avvenire in sicurezza.