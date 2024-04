WhatsApp: ecco il trucco per rimuovere "sta scrivendo" e aumentare il livello di privacy

Sempre più persone, quando navigano online, sono inclini a cercare di proteggere la propria privacy. La riservatezza, infatti, negli ultimi anni ha iniziato a ricoprire un ruolo davvero centrale tra le priorità degli utenti di Internet. Di questo fatto si sono accorte anche le grandi piattaforme (Google, Instagram, WhatsApp, ecc.), che, in tempi recenti (ma non solo), hanno iniziato a offrire maggiori opzioni per permettere di tutelare la propria riservatezza.

Uno degli esempi più conosciuti è la navigazione "in incognito", che consente di non lasciare tracce nella cronologia del proprio browser. Questa funzione, diventata popolare circa 20 anni fa, oggi è quotidianamente utilizzata da moltissimi utenti di internet.

A questa novità, nel corso degli anni, se ne sono aggiunte altre. Le piattaforme del gruppo Meta, per esempio, ormai da anni forniscono moltissimi modi per garantire un buon livello di riservatezza sulle sue piattaforme. Instagram, tra le altre, consente di impostare il proprio profilo privato, in modo da inserire un filtro tra coloro che possono vedere il nostro profilo e coloro che invece non possono. Inoltre, la stessa app permette di nascondere il "visualizzato" nelle chat con gli altri utenti.

C'è poi WhatsApp, sicuramente la piattaforma più avanguardista in questo campo, che offre la possibilità di avere un livello di privacy molto alto grazie a funzioni come lucchetto chat, ma non solo. L'applicazione di Meta, infatti, permette anche di togliere la conferma di lettura dei messaggi inviati, nonché il testo con l'ultimo accesso alla piattaforma. C'è solamente una cosa che al momento - almeno in linea teorica - non può fare, ossia rimuovere la scritta "sta scrivendo".

Questo, come vedremo nel prossimo paragrafo, è vero, appunto, solamente in linea teorica, poiché, in pratica, in effetti una soluzione c'è. Per metterla in pratica non serve scaricare app terze o attivare impostazioni nascoste, ma solamente un po' di ingegno.

Come rimuovere la scritta "sta scrivendo" su WhatsApp

Per rimuovere la scritta "sta scrivendo" su WhatsApp non è necessario, come dicevamo, scaricare app terze. Per riuscirci è sufficiente attivare la "modalità aereo", ossia quella disattiva il wi-fi e i dati mobili, accedere a WhatsApp, scrivere e inviare il messaggio che si desidera. In questo modo, la persona che state contattando non vedrà né che siete online, né la "scritta sta scrivendo".

L'unica cosa che vedrà sarà il messaggio che le avete inviato, ma soltanto quando disattiverete la "modalità aereo" e attiverete di nuovo il wi-fi e i dati mobili.

