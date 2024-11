I dieci anni di Varrone Griglia. E la carne non è stata più la stessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci anni a tutta ciccia. Varrone Griglia, uno dei locali di riferimento per gli amanti della carne, ha festeggiato i suoi primi dieci anni con una grande festa con tutti coloro che hanno «fiancheggiato» in questi due lustri il successo del locale di Massimo Minutelli, colui che - si può dire senza esitazioni - ha trasformato l'idea della carne in Italia con una proposta audace, fondata su qualità e ricerca costante. «Excelencia o muerte», il motto dell'insegna di via Alessio di Tocqueville 7, alle spalle di corso Como. Del resto quando ha aperto il suo locale milanese Minutelli aveva già diversi anni di esperienza maturata nel suo primo locale di Lucca, aperto nel 2006, dove aveva anticipato tutti i trend del settore, portando tagli pregiati di carne americana e di altre nazioni in un Paese fino ad allora dominato dalle tradizioni locali.

«Dieci anni di Varrone rappresentano un traguardo importante, frutto di un lavoro costante per portare in tavola l'eccellenza assoluta delle carni. In un momento storico in cui si mangia meno carne, diventa cruciale proporre materie prime di altissimo livello», racconta Minutelli, che poi aggiunge: «Da sempre, il nostro impegno è offrire un'esperienza che esalti il palato, con una selezione unica di prodotti provenienti dai migliori allevamenti al mondo. Il Black Angus Usa è stato il pilastro della nostra proposta sin dall'inizio, ma oggi sono orgoglioso di valorizzare nuove eccellenze come il Black Angus di Miguel Vergara, allevato in Spagna, e altre carni pregiate che rappresentano l'apice della qualità e della cura nell'allevamento»,

I fattori del successo di Varrone sono la rigorosa selezione dei fornitori (come Joselito, storico produttore di carne di maiale pregiatissima, e Ca'

Negra, che ha portato il Wagyu in Veneto), la varierà dei tagli e delle provenienze e la presenza fin dal primo giorno di Tony Melillo, restaurant manager e sommelier, che cura una cantina premiata nel 2022 con il Leccio d'Oro