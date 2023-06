Berlusconi, come si svolgeranno i funerali in Duomo: tutti i dettagli

Milano (e tutta l'Italia) si prepara a dare l'ultimo addio a Silvio Berlusconi. Mercoledì 14 giugno, si terranno infatti i funerali di Stato del quattro volte presidente del Consiglio, deceduto ieri all'ospedale San Raffaele all'età di 86 anni. Le pubbliche esequie verranno presiedute nella Basilica del Duomo alle ore 15 dall'arcivescovo Mario Delpini e sarà giornata di lutto nazionale. Per problemi di ordine pubblico, non ci sarà una camera ardente pubblica, nonostante il sindaco Sala avesse offerto la sala Alessi di palazzo Marino. La salma resterà invece a Villa San Martino, ad Arcore, per una commemorazione in forma privata. Ecco quindi come si svolgeranno i funerali di Berlusconi.

Il piano del Comune per i funerali di Berlusconi

L'organizzazione è ancora in corso: in mattinata c'è stata una prima riunione in Prefettura a Milano, poi il sopralluogo nella cattedrale e un nuovo punto questa sera. È comunque molto probabile che si vada verso uno schema già consolidato in passato per eventi e celebrazioni simili: ingressi contingentati (per una capienza massima di 20mila persone), varchi ben visibili all'accesso in piazza (entrambi sul lato sud della Cattedrale), numero chiuso e vie di fuga per eventuali interventi dei mezzi di soccorso. Dentro al Duomo dovrebbero essere ammesse circa 2.000 persone, con la famiglia seduta nella parte destra della cattedrale e le autorità in quella sinistra. All'esterno della cattedrale verranno montati dei maxischermi per seguire la cerimonia, che in ogni caso andrà in diretta televisiva su Rai1, Canale5, La7 e i canali All news (RaiNews 24, TgCom24, SkyTg24). Inoltre, in alcuni casi, verranno installati maxischermi anche in altre città per la visione collettiva, come succederà a Potenza.

L'accesso alla piazza sarà libero " nel senso che non servirà nessun pass ai cittadini per accedervi - ha chiarito Mario Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano - mentre le persone non potranno andare dove ci sarà l'ingresso delle autorità". Per i funerali di Stato si prevede una specifica modalità: il feretro è contornato da sei carabinieri in alta uniforme e sono previsti "onori militari al feretro all'ingresso del luogo della cerimonia e all'uscita ". Sulla bara possono essere apposte le insegne pubbliche dello scomparso o l'insegna di grande formato dell'onorificenza italiana di grado più elevato. Il feretro di Berlusconi sosterà sul sagrato della cattedrale solo per pochi minuti.

Le persone presenti alle esequie

Ai funerali di Silvio Berlusconi parteciperà il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Presenti i figli del Cavaliere (Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi) insieme alla compagna Marta Fascina. Per quanto riguarda il governo, sono attese le partecipazioni del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dei due vicepremier, Matteo Salvini e Antonio Tajani, e altri ministri ed esponenti del governo (ce ne saranno 32). Annunciate anche le presenze del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, che rappresenterà ufficialmente l'Aula regionale. L'Unione Europea verrà rappresentata dal commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, e dal presidente del gruppo del Partito popolare europeo al Parlamento europeo, Manfred Weber.

La partecipazione degli esponenti dell'opposizione

Al momento, tra i leader delle forze di opposizione che hanno confermato la presenza domani ai funerali di Silvio Berlusconi a Milano ci sono Matteo Renzi e Carlo Calenda. Anche la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha comunicato che ci sarà nella Basilica del Duomo domani pomeriggio. Dalla parte, invece, sono altrettante sicure le assenze di Nicola Fratoianni, leader di Sinistra Italiana, e di Angelo Bonelli (Verdi). I due hanno annunciato che saranno presenti proprio a Milano, impegnati nell'iniziativa "Sociale è Ambientale - Sinistra Italiana in Festa", e proprio per questo motivo non saranno dunque alle esequie. A dare forfait anche il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.