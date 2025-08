La mossa di Fratoianni e Bonelli: candidato Mimmo Lucano in Calabria

Mentre tutti aspettano le mosse di Pd e M5s - alle prese con incastri piuttosto complicati - è alleanza Verdi-Sinistra a battere un colpo in Calabria: Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno candidato Mimmo Lucano alla presidenza della Regione. Secondo il Corriere della Sera, sarà l'ex sindaco di Riace, ora europarlamentare per Avs, a sfidare il dimissionario Roberto Occhiuto alle elezioni in programma il prossimo ottobre.

Come riportato dal quotidiano, la palla ora passa a Elly Schlein e Giuseppe Conte. Sia Pd che M5s volevano presentare un proprio nome: i grillini il coordinatore regionale Nicola Irto, i dem il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. La mossa di Fratoianni e Bonelli potrebbe aprire nuovi scenari, perchè potrebbe essere difficile dire di no al profilo dell'ex primo cittadino di Riace.

Non si tratterebbe della prima corsa alla presidenza della Regione Calabria per Lucano, già in campo nel 2021 come capolista in tutte le circoscrizioni con la lista civica "Un'altra Calabria è possibile" a sostegno della candidatura di Luigi De Magistris.

Non è stata una tornata elettorale da ricordare: se Lucano ha raccolto poco meno di 10 mila preferenza, la sua lista ha raccolto appena il 2,39 per cento, restando distante dalla soglia di sbarramento fissata al 4 per cento. Ora, giallorossi permettendo, una nuova possibilità: Fratoianni e Bonelli sono pronti a scommettere su di lui per il dopo Occhiuto...