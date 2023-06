Weber, Schlein, Urbano Cairo, Meloni: chi ci sarà ai funerali di Berlusconi in Duomo a Milano

I funerali di Stato di Silvio Berlusconi sono in programma domani, mercoledì 14 giugno, alle ore 15.00 nel Duomo di Milano. La capienza della basilica è di circa 2 mila persone, con la famiglia del Cavaliere posizionata sul lato destro e le autorità sul lato sinistro. Ai lati della piazza meneghina due maxi-schermi per trasmettere le cerimonia funebre in diretta. Il feretro dell'ex presidente del Consiglio sosterà per qualche minuto sul sagrato, mentre l'ingresso nella basilica è pianificato alle 14.50.

Familiari, amici, colleghi, estimatori: tutti uniti nell'ultimo saluto al fondatore di Forza Italia. Presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che entrerà nel Duomo dall'ingresso Sud alle 14.55. Le altre autorità, invece, faranno il loro ingresso alle 14.45. Il governo sarà presente al gran completo: dal premier Giorgia Meloni a ministri e sottosegretari. Non mancheranno alcuni esponenti di spicco dell'opposizione: da Matteo Renzi a Carlo Calenda, passando per Elly Schlein accompagnata dai capigruppo del Pd di Senato e Camera, Francesco Boccia e Chiara Braga. Assenti invece il leader pentastellato Giuseppe Conte e Nicola Fratoianni.

Restando alla politica italiana, prenderanno parte ai funerali del Cav l'ex premier Mario Draghi, il sindaco di Milano Beppe Sala, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il governatore del Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e l'ex sindaca meneghina Letizia Moratti. Prevista la presenza del senatore Pier Ferdinando Casini, di Benedetto della Vedova e del fondatore della Lega Nord Umberto Bossi, Il Senatur nelle scorse ore si era riferito a Berlusconi parlando di "un fratello per tanti anni" . Era prevista anche la partecipazione di Romano Prodi, colpito dalla morte improvvisa della moglie Flavia Franzoni.

Anche la politica internazionale saluterà per l'ultima volta Berlusconi. Ci saranno gli ambasciatori di Francia, Germania e Regno Unito tra le personalità straniere presenti ai funerali di Stato, mentre è confermata la presenza di una una rappresentanza dei vertici del Partito popolare europeo, la casa europea di Forza Italia, a partire dal presidente Manfred Weber. E ancora, attesi a Milano il premier ungherese Viktor Orban, il presidente dell'Iraq Abdul Latif Sharid e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamed. L'ex primo ministro Paolo Gentiloni in rappresentanza della Commissione europea.

Politica ma non solo. Ai funerali di Berlusconi il gotha dell'imprenditoria italiana e dall'alta finanza, senza dimenticare il mondo del calcio. Tra le 2.000 personalità attese le vecchie glorie del Milan, a partire da Franco Baresi, Paolo Maldini, Arrigo Sacchi e dall'attuale presidente Paolo Scaroni. Immancabile il Monza, ultimo capolavoro calcistico del Cav: presenti i vertici societari e la squadra. E ancora: Urbano Cairo, Aurelio de Laurentiis, Beppe Marotta, Steven Zhang, Gianluca Ferrero, Joe Barone e il presidente della Fifa Gianni Infantino.