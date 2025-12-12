"Conte e Boccia lascino la commissione Covid", l'affondo Fdi da Atreju

«La presenza in commissione d’inchiesta Covid di chi ha gestito la pandemia è l’ennesimo schiaffo in faccia a tutti i cittadini italiani, in particolare a tutti coloro che hanno perso un loro caro durante la pandemia o coloro che soffrono per gli effetti avversi da vaccino. Dimettevi e fatevi audire, smettete di scappare dalle vostre responsabilità». L’affondo della capogruppo Fdi in commissione Covid Alice Buonguerrieri arriva dal palco della festa di Atreju a Roma dopo il malessere dentro il centrodestra registrato ieri dal Giornale, ma è tutto il gruppo di Fdi a chiedere che Francesco Boccia e Giuseppe Conte si dimettano dalla commissione. «L’ex premier Conte così come tutti gli ex ministri che hanno gestito ai tempi la pandemia e che oggi siedono in commissione Covid come commissari sono in evidente conflitto di interesse - aggiunge la Buonguerrieri - è evidente a tutti che non vogliono accertare la verità, ma insabbiarla o peggio utilizzare la commissione Covid come scudo per non farsi a udire. Si dimettano, per rispetto non di chi sta parlando ma di tutti gli italiani che hanno attraversato il periodo più opaco e triste della storia della Repubblica».

Nel mirino della capogruppo Fdi in commissione Covid c’è proprio l’ex ministro Boccia «che viene in commissione ad attaccare e denigrare gli auditi scomodi, fra cui anche le forze dell’ordine che in quel periodo e oggi continuano ad accertare la verità», ma anche Ylenia Zambito del Pd. Il riferimento è al maggiore Gdf Eugenio Marmorale, oggi capo sezione Dna dell’Ufficio analisi della Polizia economico-valutaria che in commissione aveva denunciato «lo spreco da duecento milioni di soldi pubblici» per le mascherine cinesi farlocche e strapagate dal commissario Domenico Arcuri, ingannando Cts, Inail e Iss, costate quasi 1,25 miliardi

Persino la stessa commissione è stata in passato criticata proprio da Conte, che nella sua unica presenza in aula «ha avuto il coraggio di venire in audizione ad attaccare denigrare i parenti dei deceduti da Covid e poi è sparito».

Alla fine la Buonguerrieri parla anche di Miguel Martina, l’ex funzionario delle Dogane che per primo denunciò il rischio che arrivassero mascherine farlocche, vittima certificata di mobbing secondo il tribunale del Lavoro di Roma che in Procura a Roma ha denunciato alcuni ex superiori per «epidemia colposa».

Anche Conte tramite il sottosegretario M5s Alberto Fraccaro avrebbe saputo di questo pericolo.«Un organo parlamentare d’inchiesta non può diventare un sotterfugi per dileguarsi dalle proprie responsabilità politiche», ribadiscono in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia in commissione Covid.