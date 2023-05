"Destra razzista". Il (solito) fango di Saviano contro il governo Meloni

Sempre in prima linea quando si tratta di attaccare il governo guidato da Giorgia Meloni, Roberto Saviano non si è smentito nell'intervista rilasciata al Domani per promuovere il suo podcast su Giovanni Falcone: la solita colata di fango nei confronti del centrodestra e dei suoi leader, con accuse tanto astruse quanto strumentali. Uno dei cavalli di battaglia del partenopeo è l'immigrazione: "In realtà le dichiarazioni del governo sono quasi tutte spaventose, la conferenza stampa dopo Cutro è stata un orrore. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è riuscito a rimanere al suo posto nonostante si sia trasformato in una marionetta di Salvini, una delle figure più impresentabili della storia politica europea degli ultimi 50 anni". Il primo di una lunga serie di insulti.

Il fango di Saviano contro il governo

Tra migranti e sostituzione etnica, Saviano s'è reso protagonista del solito assalto contro il centrodestra. Nulla di nuovo all'orizzonte: "Questa destra populista è razzista, violentissima. Non sono in grado di avere una visione comune di paese in grado di poter costruire una sistema sociale più giusto. Meloni finge di parlare a Bruxelles la lingua dei liberali, in Italia continua a parlare la lingua del picchiatore quale lei è. Diritti lgbt violati, la difesa della famiglia tradizionale, che va ad attaccare qualsiasi altro tipo di forma d’amore". Lo scrittore ha inoltre definito pericoloso il "Dio patria famiglia" pronunciato da Meloni, un paradigma spaventoso: "Perché sta dicendo che vale solo il loro Dio, solo la loro idea di patria e solo la loro idea di famiglia. Mentre chi ha un’altra visione, non perseguita, non impedisce che un’altra possibilità sia realizzata. L’immigrazione è stato lo strumento principale di propaganda di questa destra, che non aveva niente, né identità né storia".

"I vertici Rai, il peggio possibile"