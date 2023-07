"Difende i suoi sodali". L'attacco illogico di Schlein alla Meloni

Nonostante il discorso di Giorgia Meloni sia stato particolarmente chiaro e non acriticamente difensivo nei confronti di tre collegi di partito (e di ruoli istituzionali) finiti sotto l'occhio del ciclone nell'ultima settimana per motivi giudiziari (diversissimi tra loro), ecco che subito il Partito Democratico è voluto andare all'attacco nei confronti del presidente del Consiglio, reduce dalla conferenza stampa dopo il vertice Nato a Vilnius, in Lituania, dove ha risposto a tutte le domande sulla politica interna. Elly Schlein non comprende il punto di vista della leader di Fratelli d'Italia e si pone immediatamente al contrattacco, in particolare sulle parole nei confronti di Andrea Delmastro, Daniela Santanchè, e Ignazio La Russa.

" È davvero triste per il Paese che dopo molti, troppi giorni di silenzio, la presidente del Consiglio intervenga, in una conferenza stampa a margine di un importante summit internazionale, dove peraltro ancora una volta il governo non ha toccato palla, solamente per difendere i suoi sodali dalle inchieste giudiziarie che li riguardano ". Così la segretaria nazionale del Pd parlando con i cronisti davanti a Montecitorio. Sarebbe interessante capire che cosa intendesse con la parola "difendere", visto che il capo del governo ha analizzato nel dettaglio e con estrema lucidità tutte e tre le questioni politico-giudiziarie senza prendere le difese preventive di nessuno di loro nel merito delle accuse. Anzi: ad esempio, per quanto riguarda il figlio del presidente del Senato ha voluto specificare di solidarizzare con la ragazza che ha sporto denuncia e, per quanto possa comprendere la sofferenza della seconda carica dello stato - in quanto padre -, ha anche affermato che lei non sarebbe intervenuta sul tema se fosse stata nei panni di La Russa.