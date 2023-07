I Verdi si tirano i piatti tra loro, l'ex grillina guida la "fronda" anti-Bonelli

È proprio il caso di dirlo, anche se il rischio di cadere in contraddizione è seriamente concreto: nel partito ecologista dei Verdi tira una brutta aria. Tutta colpa delle sceneggiate istrioniche di Angelo Bonelli, per cui gli stessi esponenti politici ambientalisti si sono definitivamente stufati. Le più recenti folli esternazioni patetiche del segretario del movimento europeo verde con meno voti di tutta Europa - come la proposta di inserire il reato di "negazionismo dei cambiamenti climatici" - non solo non convincono gli elettori, ma ora gli costano pure le bordate scagliate dal proprio interno.

Eleonora Evi, l'ex europarlamentare grillina ora diventata capa di un ammutinamento tutto eco-talebano, spacca l'intero partito lamentandosi con Bonelli: gli vengono manifestate tutte " le difficoltà che Europa Verde incontra sul piano politico e organizzativo " che sono spesso motivi " di mortificazione delle aspirazioni e delle ambizioni sia del gruppo dirigente locale, non coinvolto come vorrebbe nella vita del partito; sia di tanti che, pur avendo una grande sensibilità sui temi 'green', non riescono a sentirsi rappresentati dal nostro soggetto politico ".

Eleonora Evi pronta a prendersi la scena

Sono addirittura i temi quelli in cui sono emerse sensibilità diverse, come del resto è stato dimostrato dal voto sulla maternità surrogata dove sia Partito Democratico, sia l'Allenanza Verdi e Sinistra sono andati in ordine sparso. Ma non basta, perché varie fazioni si sono costituite anche a livello locale. A Milano, per esempio, Carlo Monguzzi (storico consigliere comunale ambientalista) contesta apertamente l'assessore del suo stesso partito, Elena Grandi. Spostandoci di qualche chilometro, a Brescia, esistono poi due pezzi di Verdi si sono auto-trascinati reciprocamente in tribunale.

Senza dimenticare che, alle ultime regionali in Lazio, Europa Verde e Sinistra italiana si divisero per puntare entrambi su due cavalli perdenti: Fratoianni andò con il Movimento Cinque Stelle, Bonelli appoggiò invece il candidato di Pd e Terzo polo, Alessio D'Amato. Non esattamente un'unità d'intenti. Adesso Evi, ora deputata con Avs, è diventata il megafono anti-Bonelli e sottolinea lo scarso coinvolgimento all'interno del minuscolo gruppo parlamentare. Praticamente una scissione dell'atomo.

I siluri contro Bonelli

Ecco, quindi, la comica finale. Eleonora Evi immagina praticamente una specie di Pd riprodotto in fotogrammi microscopici, visto che ha fatto sapere di avere inoltrato a Bonelli la richiesta di dare vita a una sorta di percorso costituente che possa portare a " primarie aperte e trasparenti a tutti ". Una mossa chiara per fare fuori il segretario ultrà ambientalista. L'elemento più "esilarante" è che lui ci sta. " Per me va bene, non ci sono problemi, ma bisogna prima cambiare lo statuto ". Così Bonelli lancia il congresso " a luglio 2024 " e illustra quello che dovrà essere l'obiettivo del partito: " Bisogna costruire partendo da Avs, un'alleanza eco-sociale per il clima e la democrazia. Che sappia costruire alternativa alla destra ultra sovranista e negazionista guidata da Giorgia Meloni. Un'alleanza per le Europee - afferma all'HuffPost - che parta da alleanza verdi e sinistra per arrivare a possibile liste civiche che tenga dentro le esperienze nate a livello locale ". Roba da tenersi forte, proprio.