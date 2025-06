L'affondo choc di Renzi contro Meloni: cosa ha detto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il copione strampalato della sinistra sul fascismo e sul pericolo anti-democratico in Italia aveva risparmiato alcuni partiti dell'opposizione, tra cui quelli di Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Ma, con il passare dei mesi, entrambi hanno abbandonato quell'onorevole tratto distintivo e si sono lasciati andare a delle dichiarazioni che - pur non nominando la dittatura - strizzano l'occhio alle tesi sgangherate su un presunto assetto che si starebbe affermando in Italia per comprimere le libertà. E il leader di Italia Viva nelle ultime ore è passato all'attacco frontale contro Giorgia Meloni, l'ossessione dei politici che sono stati bocciati dagli italiani il 25 settembre 2022.

Renzi, intervistato da Giovanni Floris a Dimartedì su La7, ha elencato una serie di accuse nei confronti del governo di centrodestra, dai contenuti del decreto Sicurezza al rimpatrio di Almasri. " Nel Paese della P2 questi hanno regolarizzato per i Servizi segreti la possibilità di fare organizzazioni criminali terroristiche, e tutti zitti. Perché di queste cose... Spiano i giornalisti e nessuno dice niente, mettono la macchina ai Servizi segreti a controllare il fidanzato della premier e nessuno dice niente, rimandano con il volo di Stato un terrorista criminale che ha violentato delle bambine e nessuno dice niente ", sono state le bordate sganciate dall'ex presidente del Consiglio. Che ha concluso il suo intervento con un'offensiva diretta a Meloni: " Questo mi preoccupa di lei. Ha passato il confine e si è presa i pieni poteri. Almeno Salvini se li chiedeva in mutande, non ci credeva nessuno. Lei è più pericolosa ".

L'arringa agitata di Renzi merita di essere analizzata con delle precisazioni doverose, per fare chiarezza su alcune esternazioni fatte a favore di telecamere per rafforzare la teoria dei pieni poteri che il presidente del Consiglio si sarebbe riservato. Si tratta di una formula retorica priva di fondamento nei fatti: il governo agisce entro i confini costituzionali di democrazia, con leggi approvate dal Parlamento e sotto il controllo del Capo dello Stato Sergio Mattarella. Parlare di “ pieni poteri ” è la solita semplificazione propagandistica che ignora il funzionamento reale delle istituzioni democratiche italiane.

Quanto all'accusa rivolta al contenuto del decreto Sicurezza, bisogna tenere a mente il ragionamento dell'esecutivo. Perché estendere la scriminante anche a chi organizza o dirige gruppi terroristici? Per ragioni legate all'efficacia operativa. Le informazioni più rilevanti – come piani d'attacco, mezzi impiegati o strutture logistiche – sono spesso accessibili solo a chi ricopre ruoli di vertice in queste organizzazioni. Per questo, affinché le operazioni di Intelligence abbiano successo, è essenziale che le fonti possano arrivare a posizioni di comando all’interno dei gruppi, anche contribuendo alla loro gestione.

Impedire questa possibilità, proprio quando si potrebbero ottenere i dati più cruciali, significherebbe compromettere l'intera missione. Ma per capirlo bisognerebbe andare oltre la propaganda d'opposizione. Ammesso che la banda di sinistra voglia farlo.