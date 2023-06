"Il killer dell’Apocalisse", il nuovo noir (da brividi) di Fabrizio Carcano

Un'indagine parallela, una lunga scia di sangue che confonde le idee e lega la Milano del 1976 scossa da un'ondata di violenza malavitosa e politica, ad un killer spietato che rivendica i suoi omicidi con passi estratti dal libro dell’Apocalisse uccidendo con terra, acqua, aria e fuoco. Sulle sue tracce c’è il commissario Vittorio Maspero, affiancato dall’inquisitore padre Jadran, perché dietro questi delitti si nasconde un orrore lontano e un segreto celato all’ombra del crocifisso.

Se cercate un po' di refrigerio in questa calda estate: Il killer dell’Apocalisse il noir edito da Mursia, è il romanzo che non può mancare sotto l'ombrellone, compagno delle giornate al sole o delle letture notture, quelle che tengono incollati alle pagine. Autore di questo ennesimo successo, Fabrizio Carcano, molto prolifico nel suo lavoro da giornalista, ha cominciato la carriera nel 1992 alternandosi come cronista politico e sportivo lavorando per diverse testate milanesi, scrive per Il Giorno, ForensicNews e Zonamista Magazine, ma soprattutto come scrittore, visto che questo è il suo 16° noir.

Uscito, non a caso, il 23 giugno, il libro era attesissimo dai fan dello scrittore, innamorati dei suoi romanzi dal 2011 quando esordì con Gli Angeli di Lucifero. Da allora tutti i suoi successivi sono stati ambientati a Milano, e hanno raggiunto i vertici di vendita delle classifiche eBook su Amazon. “ Ancora una volta riporto in vita una Milano ormai lontana, quella dei turbolenti anni ‘70, con criminalità, mafia emergente, terrorismo, complotti di poteri forti e massoneria, per fare da sfondo ad un’indagine poliziesca ad alta tensione adrenalinica, che porterà il lettore a scoprire alcuni dei segreti delle più note basiliche cittadine ”, racconta Carcano.

Da il Mostro di Milano al bestseller I Delitti dello Zodiaco, presenza immancabile e molto amata quella del commissario Vittorio Maspero, capo della Omicidi specializzato nella caccia di assassini seriali che ritroviamo anche in quest'ultimo lavoro. Presente anche la traccia religiosa nota distintiva dei libri di Carcano: " Ci sono le chiese milanesi, con i loro misteri, e c’è un pezzo lontano della storia cittadina, l’oscuro manicomio della Senavra. E c’è un assassino legato alla figura di San Giovanni l’evangelista, per questo il libro è uscito proprio il 23 giugno nel giorno dedicato a questo santo ", racconta lo scrittore.