Intimo per lei e lui: offerte Black Friday, Calvin Klein, Armani e Triumph

L’intimo svolge un ruolo fondamentale per valorizzare un capo di abbigliamento, per esaltare le forme e, soprattutto, per sentirsi a proprio agio e sicuri di sé in qualsiasi situazione.

Fortunatamente la scelta legata all’underwear è molto ampia, andando incontro alle più diverse esigenze e ai gusti personali. La settimana delle offerte Black Friday di Amazon, in particolare, rappresenta l’occasione perfetta per rinnovare l’intimo e acquistare in sconto molti capi proposti dai migliori brand.

Fino al 27 novembre, infatti, non mancano le promozioni legate al Black Friday dedicate al mondo femminile e alla platea maschile. Orientarsi nella scelta dei modelli, dei tessuti e dei colori, tuttavia, può destare qualche perplessità: qui di seguito alcune indicazioni utili per scegliere l’intimo tenendo conto di alcuni aspetti e fattori fondamentali.

Come scegliere l’intimo? Ecco 5 regole per non sbagliare

Quando si tratta di acquistare un capo di biancheria intima, per lui o per lei, le variabili che entrano in gioco sono più di quante ci si aspetti. Il colore è certamente un aspetto da non trascurare, soprattutto per evitare che l’intimo sia visibile sotto gli indumenti.

Il tessuto di slip, boxer, canotte e magliette sottogiacca, inoltre, deve essere sempre traspirante e delicato sulla pelle, soprattutto se l’intimo scelto deve essere indossato durante le attività sportive. La presenza di una percentuale di fibre elastiche, inoltre, è ideale soprattutto se si indossa un abito particolarmente aderente o se si desidera avere la massima libertà di movimento.

Focalizzando l’attenzione sull’intimo femminile, infine, il reggiseno deve sempre adattarsi al tipo di scollatura che caratterizza l’outfit (prestando attenzione anche alla chiusura posteriore, se l’abito è scollato anche sulla schiena).

Intimo donna

Sloggi intimo donna pacco da 3 slip

Molto più resistente rispetto al cotone convenzionale, la linea in cotone Supima di Sloggi garantisce una vestibilità perfetta e il massimo comfort. La confezione contiene 3 slip a vita alta, realizzati in cotone ed elastan, perfetti per tutti i giorni.

Reggiseno Triumph True Shape Sensation Minimizer

Il reggiseno True Shape Sensation Minimizer di Triumph è pensato per le donne che desiderano ridurre visivamente il seno di una taglia, senza rinunciare al massimo supporto e valorizzando il décolleté. È presente il ferretto Comfort Wire ed è realizzato in lycra senza cuciture, per adattarsi al corpo e assicurare libertà di movimento.

Vestaglia da donna Balancora

Utile in svariate occasioni, la vestaglia da donna Balancora con tasche e cintura è un capo fresco e pratico, caratterizzato da un design a “kimono” con bordi realizzati in pizzo.

Amazon Essentials canotta intima da donna pacco da 4

Capo intimo evergreen e multifunzionale, la canotta con spalline sottili si rivela utile in ogni stagione. La canotta Amazon Essentials in cotone e jersey elasticizzato si presenta leggermente sciancrata in vita, aderente e confortevole. Il pacco contiene 4 canotte di diversi colori.

Slip da ciclo mestruale Lovable

Innovativi, ecologici e pratici, gli slip da ciclo mestruale Lovable sono ideali anche in caso di flusso abbondante, garantendo protezione dalle perdite fino a 12 ore grazie alla tecnologia a 4 strati. Sono perfetti da sostituire o alternare agli assorbenti usa e getta.

Intimo uomo

T-shirt uomo Emporio Armani pacco da 2

Essenziale e comoda, la t-shirt intima Emporio Armani per lui monocromatica è realizzata in cotone di alta qualità, caratterizzata da un’ottima vestibilità. La confezione contiene 2 maglie di colori differenti.

Slip uomo Emporio Armani pacco da 2

Gli slip da uomo Emporio Armani Brief Essential Core Logoband si presentano morbidi e confortevoli, realizzati in cotone elasticizzato. La banda superiore elasticizzata riporta il logo del brand. La confezione contiene 2 slip di colore diverso.

Calze uomo lunghe Ciocca 6 paia

Le calze lunghe Ciocca da uomo sono realizzate in caldo cotone ritorto e resistente, ideali per la stagione invernale. Il modello e la vestibilità rendono queste calze adatte a ogni calzatura. Resistenti ai lavaggi, hanno punta e tallone rinforzati per garantire resistenza agli sfregamenti durante la camminata. La confezione contiene 6 paia di calze di 3 colori differenti.

Boxer uomo Lacoste pacco da 3

Realizzati in cotone ed elastan, i boxer Lacoste presentano l’elastico in vita con il nome del brand. Sono ideali da indossare in ogni circostanza

Calzini colorati unisex Happy Socks pacco da 4

I calzini unisex Happy Socks sono realizzati in cotone di alta qualità, perfetti per ogni stagione grazie alla vestibilità comoda e al comfort traspirante. Perfetti anche come idea regalo, consentono un utilizzo versatile e possono essere indossati con scarpe da ginnastica o con altre calzature casual.

