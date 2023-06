F1, caos nelle libere a Montreal: seconda sessione allungata

Il weekend della Formula 1 nell’isola di Notre Dame inizia con un flop imbarazzante per il circus più ricco al mondo. La prima sessione di prove libere si conclude dopo pochi minuti dopo che l’incidente all’Alpine di Pierre Gasly fa notare come il sistema di telecamere a circuito chiuso usato dalla direzione di gara abbia dei problemi piuttosto seri. Per motivi di sicurezza si decide quindi di non riprendere la sessione e rimandare il tutto alle seconde libere, allungare di mezz’ora per consentire ai team di recuperare in parte il tempo perso per i problemi tecnici. Sicuramente un inizio decisamente sfortunato e preoccupante per un gran premio importante per diverse scuderie, impegnate nella rincorsa alla Red Bull, Ferrari in testa.

Sessione annullata, tutto nella FP2

Quando il semaforo diventa verde, il pensiero di molti nel paddock va alle nuvole nere che si addensano all’orizzonte ed al rischio pioggia che potrebbe complicare la preparazione per la gara di domenica. Anche se il rischio pioggia è attorno al 30%, Max Verstappen non vuole correre rischi ed è tra i primi a scendere in pista. Il resto del gruppo lo segue in buon ordine ma quasi tutti sembrano pensare al passo gara, visto che si presentano con le medie. Le due Red Bull, come le Aston Martin, usano subito un treno di soft, tanto per vedere come funzionano le nuove soluzioni dal punto di vista del giro secco. Proprio mentre le prime vetture iniziavano a fare qualche giro veloce, l’Alpine di Gasly è costretta a fermarsi sul tracciato per problemi tecnici. All’inizio nessuno sembra preoccuparsi, ma la direzione di gara si accorge che la vettura del francese ha perso parecchio olio in pista, tanto da costringere ad esporre la bandiera rossa per ripulire la pista.

Prima dell’interruzione c’è stato tempo di mettere qualche giro veloce, con Valtteri Bottas più veloce delle due Aston Martin di Stroll e Alonso con un discreto 1’18”728. All’inizio tutti sembrano convinti che la situazione si risolverà in pochi minuti, tempo di trainare l’Alpine fuori dal tracciato e si potrà riprendere. Ci si accorge che le cose stanno in maniera diversa quando la Mercedes decide di riportare nel box le vetture di Hamilton e Russell per non rovinare la temperatura delle gomme. Si capisce che il problema è più serio quando le prove non riprendono anche dopo che la vettura del transalpino è stata rimossa. Alla fine la FIA è costretta ad annullare la prima sessione per motivi di sicurezza, dopo che il sistema alle telecamere a circuito chiuso è andato in tilt. Visto che tra le due sessioni di prove devono passare due ore e mezzo, si trova una soluzione di compromesso: l’FP2 inizierà mezz’ora prima del previsto, alle 22:30, per concludersi come previsto a mezzanotte. L’insoddisfazione delle scuderie è evidente, visto che probabilmente nel pomeriggio dovrebbe piovere e quindi non ci sarà modo di provare l’assetto sull’asciutto. I dati a nostra disposizione sono limitati, visto che solo 12 piloti sono riusciti a finire almeno un giro. Per capire come stanno davvero le cose bisognerà per forza aspettare la sessione del pomeriggio.

DALLE 22:30 LA SECONDA SESSIONE DI PROVE LIBERE