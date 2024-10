F1 Messico, le McLaren volano nelle libere, Sainz terzo, Leclerc sesto. Alle 23 le qualifiche

Ascolta ora 00:00 00:00

Il weekend messicano della Formula 1 conferma come le differenze tra le squadre top siano davvero minime. Dopo la prova dominante delle Ferrari ad Austin, il tracciato di Città del Messico sorride per ora alle McLaren, che hanno chiuso la terza ed ultima sessione di prove in prima e seconda posizione. Oscar Piastri, che ha avuto la meglio nel finale sul compagno di squadra Lando Norris, non può, però, dormire sonni tranquilli: Carlos Sainz e Max Verstappen sono a poco più di tre decimi di secondo, con Charles Leclerc che nel finale non riesce a scavalcare Hamilton. Alle 23 ora italiana le monoposto torneranno in pista sul Circuito Hermanos Rodriguez per conquistare la pole position nel gran premio di domenica sera.

Piastri su Norris, la Ferrari c’è

Dopo gli incidenti e le bandiere rosse di venerdì sera, la speranza di tutti nel paddock è che la terza sessione di prove libere sia più tranquilla. Tra i più ansiosi di tornare in pista è sicuramente il campione del mondo Max Verstappen, che ha passato un venerdì da incubo. L’olandese è il più veloce nei primi minuti della Fp3 con 1:18.379 ma il tempo sul giro si abbasserà moltissimo da qui fino alla bandiera a scacchi. Alcune scuderie top sembrano aspettare il momento giusto per uscire in pista: il primo tentativo di Hamilton è solo in parte soddisfacente, visto il bloccaggio in curva 4 e un terzo settore da dimenticare. Molto meglio va il suo compagno di squadra Russell, dietro di soli 45 millesimi nei confronti dell’alfiere della Red Bull. Il primo tentativo di Leclerc è rovinato ancora in curva 4 dopo un primo settore incoraggiante ma il monegasco si rifa nel giro successivo, quando finisce di un niente dietro al compagno di squadra Sainz, che scippa la prima posizione a Hamilton.

Le bandiere gialle per il testacoda di Lawson costringono le McLaren ad abortire il primo tentativo mentre l’aria di casa non ha gli effetti sperati su Sergio Perez, settimo a quasi mezzo secondo da Sainz. Leclerc indovina un terzo settore magistrale per portarsi avanti al compagno di squadra ma il terzo posto di Norris nonostante un problema alla curva 6 è un presagio poco rassicurante per le Rosse. Mentre alcuni piloti sono impegnati nei classici long run, altri si preparano per testare nuove soluzioni nell’ultimo giro veloce: Colapinto mette un sorprendente quinto posto mentre Verstappen sembra aver trovato il ritmo dopo una sessione deludente. Il giro veloce fatto registrare a poco più di dieci minuti dalla fine è una soddisfazione che dura davvero poco, visto che Norris e Piastri in rapida successione abbassano il tempo di quasi mezzo secondo.

Lewis Hamilton, dopo aver chiuso con il quarto miglior tempo, si lamenta coi box del fatto che McLaren e Ferrari sembrino molto più veloci della sua Mercedes, cosa confermata dai risultati dell’ultimo giro buono per i due ferraristi. Il più deluso è chiaramente Charles Leclerc, che si deve accontentare della sesta posizione mentre più positivo è il giro di Carlos Sainz, unico a reggere il passo delle due velocissime McLaren.

Gli ultimi cinque minuti di prove vivono solo di un paio di tentativi abortiti di un frustrato Perez, con i valori in campo che sembrano. Vedremo a partire dalle 23 se la McLaren sarà ancora la favorita a Città del Messico o se le Ferrari troveranno il modo di ripetere lain qualifica dell’anno scorso.