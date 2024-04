F1, Newey lascia la Red Bull a fine stagione. La Ferrari alla finestra

La stagione della Formula 1 è ancora giovane ma molti iniziano a pensare già al prossimo anno. La notizia rivelata giovedì dalla Bbc ha scatenato una ridda di ipotesi, confermando le voci che si susseguivano da settimane nel paddock. Il progettista capo della Red Bull Adrian Newey avrebbe infatti fatto sapere alla scuderia anglo-austriaca la sua intenzione di lasciare il suo incarico a fine stagione, visto il clima negativo e le inchieste che hanno coinvolto il team principal Christian Horner. Newey, considerato uno dei più grandi progettisti degli ultimi 30 anni, sarebbe nel mirino di parecchie scuderie, con in testa la Ferrari.

Non un fulmine a ciel sereno

La notizia, pubblicata nel pomeriggio di giovedì sul sito della Bbc, non è stata ancora confermata ufficialmente dalla scuderia di Milton Keynes ma molti si dicevano certi che i rapporti tra il progettista ed il management della Red Bull fossero rovinati da tempo. Il contratto scade alla fine del 2025 ma, a quanto pare, Newey sarebbe intenzionato a trovare un accordo per potersi accasare altrove già alla fine di questa stagione. Le prime indicazioni della rottura erano arrivate in mattinata dalla rivista tedesca Auto Motor und Sport e queste voci sarebbero state confermate direttamente da fonti che la Bbc definisce “di alto livello, vicine sia alla Red Bull che a Newey”. Nel paddock si sussurra che la Aston Martin abbia già presentato un’offerta ma che la Ferrari sia chiaramente la favorita per assicurarsi i servizi di Newey.

Se molti si dicono certi che le ragioni alla base di questa decisione a sorpresa siano le accuse lanciate nei confronti di Horner da una dipendente della scuderia, i problemi sarebbero più profondi. La tempesta mediatica dovuta alle accuse di comportamenti inappropriati lanciati nei confronti del team manager avrebbero scatenato una lotta di potere all’interno della Red Bull che avrebbe messo ai ferri corti l’azionista di maggioranza Chalerm Yoovidhya e la compagnia austriaca. La Red Bull avrebbe voluto scaricare Horner ma i suoi sostenitori si sono messi di traverso, causando una serie di complicazioni all’interno del team. Newey, considerato fondamentale per il successo delle vetture del toro sia con Vettel che Verstappen, aveva cercato di non essere coinvolto nelle polemiche ma, a quanto pare, ne avrebbe avuto abbastanza.

Verstappen sarà il prossimo?

Nonostante non lavori più a tempo pieno solo nel programma F1, Horner ha più volte ammesso che la sua capacità di creare vetture innovative ed efficienti è fondamentale per il successo della Red Bull. Il suo abbandono, quindi, sarebbe un colpo difficile da assorbire in tempi rapidi. La cosa più preoccupante, però, potrebbe essere l’effetto su Max Verstappen, che già aveva mostrato di non gradire la situazione all’interno della scuderia. Il campione del mondo olandese è sotto contratto fino alla fine del 2028 ma si è detto preoccupato per i problemi interni al team. Lo scorso fine settimana a Shanghai aveva dichiarato: “ho firmato un contratto a lungo termine. Fin dal primo giorno ho richiesto un ambiente tranquillo, dove si parla solo della vettura. Fino a quando le cose rimarranno così sono ben lieto di rimanere”.

La struttura del contratto di Verstappen è tale che, se l’advisor austriaco Helmut Marko dovesse essere licenziato, il pilota potrebbe sciogliere il rapporto con la Red Bull in anticipo. Questa, a quanto pare, è stata la minaccia che, tra le righe, ha fatto sapere al management quando, in Arabia Saudita, erano circolate voci di una imminente defenestrazione di Marko. Non è chiaro se nel contratto ci siano clausole che riguardano l’uscita di scena di Newey ma l’addio di una figura chiave nel successo della scuderia non potrà che incrinare il rapporto tra Max e la Red Bull. Ad approfittarne sarebbe sicuramente la Mercedes che, dopo aver visto Lewis Hamilton partire direzione Maranello, sarebbe ben lieta di offrire un sedile a Verstappen già dal 2025.

Una cosa è certa: la possibilità di assicurarsi i servigi del campione del mondo rischia di mandare in tilt il mercato piloti.