Naomi Seibt, l'attivista "anti Greta" che spiazza gli ambientalisti

Naomi Seibt, attivista diciannovenne soprannominata "anti Greta", parteciperà alla Conservative Political Action Conference (CPAC) vicino Washington unendosi a relatori come il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence.

Un'adolescente tedesca - la risposta degli scettici sul clima all'attivista Greta Thunberg - terrà un intervento al più grande raduno mondiale dei movimenti politici conservatori.

Naomi Seibt che si definisce come una "scettica sul clima" o "realista del clima", questa settimana terrà il suo discorso più importante.

Seibt fa parte del Heartland Institute, un thinktank strettamente legato alla Casa Bianca che critica aspramente la teoria consolidata che mostra come gli umani siano responsabili del surriscalndamento globale con conseguenze pericolose.

Il raduno dei conservatori sarà il più grande palcoscenico per Seibt, che si definisce come un "influencer di YouTube", dove dichiara ai suoi seguaci che Thunberg e gli altri attivisti stanno suscitando un'isteria inutile, esagerando la crisi climatica. "L'allarmismo dei cambiamenti climatici al suo interno è un'ideologia spregevolmente anti-umana", ha affermato.

La giovane donna, di Münster, nella Germania occidentale, afferma di essere "senza un programma, senza un'ideologia". Ma è stata spinta alla ribalta da personalità di spicco dell'estrema destra tedesca e sua madre, un avvocato, ha rappresentato in tribunale politici del partito Alternative für Deutschland (AfD).

Seibt ha pubblicato il suo primo saggio sul blog "anti-islamizzazione" Philosophia Perennis ed è stata appoggiata da Martin Sellner, leader del Movimento identitario austriaco, a cui è stato negato l'ingresso nel Regno Unito e negli Stati Uniti a causa del suo attivismo politico controverso.

Un post di Facebook dell'ala giovanile di AfD nomina Seibt come membro e la stessa attivista ha parlato a un recente evento dell'AfD, sebbene abbia negato l'adesione al partito.

L'impatto dei clip su YouTube e le visualizzazioni, l'hanno messa sul radar del Heartland Institute, che ha sede a Chicago. L'istituto aveva in precedenza pubblicato saggi e documenti sulle industrie del tabacco e del carbone, ma recentemente ha concentrato i suoi sforzi per sfidare il consenso scientifico sui cambiamenti climatici.

Lo scorso dicembre, quando Greta Thunberg si è rivolta al vertice sul riscaldamento globale delle Nazioni Unite a Madrid, Seibt ha tenuto un discorso chiave in una conferenza "antagonista", organizzata dall'Istituto Heartland a pochi chilometri di distanza.

In un'operazione arguta condotta per l'emittente tedesca ZDF, lo stratega dell'Heartland Institute - James Taylor - ha ammesso ai giornalisti in conferenza e ai potenziali donatori che il suo thinktank aveva assunto Naomi Seibt per registrare video con teorie scettiche sul cambiamento climatico da rivolgere ai giovani.

Seibt ha ammesso, inoltre, di ricevere "un salario mensile medio" dall'istituto. Secondo i dati ufficiali, il reddito mensile netto medio in Germania è poco meno di € 1.500.

Il sito Web Heartland presenta un video a basso budget che presenta Seibt, che parla alla telecamera da quella che sembra essere una casa. "Ho ottime notizie per te", dice. “Il mondo non sta finendo a causa dei cambiamenti climatici. In effetti, tra 12 anni saremo ancora in giro, a scattare foto casualmente sul nostro iPhone". “Attualmente stiamo alimentando forzatamente un'agenda molto distopica di allarmismo climatico che ci dice che noi come umani stiamo distruggendo il pianeta. E che i giovani, in particolare, non hanno futuro: che gli animali muoiono, che stiamo rovinando la natura. "

In un altro video," Naomi Seibt vs Greta Thunberg: di chi dovremmo fidarci?", Seibt afferma: “La scienza è interamente basata sull'umiltà intellettuale ed è importante che continuiamo a mettere in discussione la narrativa che è là fuori invece di promuoverla, e in questi giorni il cambiamento del clima è una scienza che non è affatto scienza. "

Thunberg iniziò il suo attivismo a 15 anni non andando più a scuola e accampandosi fuori dal parlamento svedese. Da allora ha incontrato il papa, si è rivolta ai membri del Congresso di Washington e ai capi di stato delle Nazioni Unite e ha contribuito a ispirare 4 milioni di persone a partecipare a uno sciopero climatico globale. L'anno scorso è diventata la più giovane persona dell'anno della rivista Time.

Il Washington Post ha osservato: "Se l'imitazione è la più alta forma di adulazione, la tattica di Heartland equivale a riconoscere che Greta ha toccato un nervo scoperto, specialmente tra adolescenti e giovani adulti".

Dall'elezione di Trump, il CPAC ha annoverato tra le sue fila figure di destra come gli ex funzionari della Casa Bianca Steve Bannon e Sebastian Gorka e numerosi scettici sul clima.

Durante il suo discorso dell'anno scorso, il Presidente Trump derise il "New Deal verde", e anche le proposte sostenute dai democratici, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez. "Nessun aereo", disse Trump, "Senza energia. Quando il vento smette di soffiare, è la fine della tua energia elettrica. 'Sbrighiamoci. Soffia il vento oggi? Mi piacerebbe guardare la televisione, se così fosse. "

Connor Gibson, ricercatore di Greenpeace USA, ha dichiarato: “La scienza del clima è compresa da una maggioranza di americani, liberali e conservatori. Sfortunatamente, non incontrerai nessuna di quelle persone, né scienziati del clima, in un evento come il CPAC".

“L'Istituto Heartland sta incanalando flussi di denaro anonimo dagli Stati Uniti per negare il clima anche in altri paesi. Fa affidamento sui media per avanzare strategie di falsa equivalenza per tentare di normalizzare le credenze marginali. La negazione del clima non è un crimine senza vittime ed è tempo che gli autori siano ritenuti responsabili ".