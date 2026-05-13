Hantavirus, ministero della Salute: "Negativi i test analizzati a Milano e allo Spallanzani"

Nessun caso positivo e rischio considerato “molto basso” per l’Italia. È quanto comunica il ministero della Salute dopo gli accertamenti eseguiti nelle ultime ore su alcuni casi sospetti legati all'hantavirus. Secondo quanto riferito dal dicastero, hanno dato esito negativo gli esami virologici effettuati a Milano sul turista britannico rintracciato e posto in quarantena dopo essere stato a bordo del volo Sant’Elena-Johannesburg. Negativo anche il test dell’accompagnatore che viaggiava con lui in Italia.

Esito negativo anche per gli altri due casi finiti sotto osservazione nelle ultime ore. In particolare, allo Spallanzani di Roma sono stati analizzati i campioni del giovane calabrese in isolamento fiduciario e della turista ricoverata a Messina per una polmonite dopo il rientro da una zona endemica dell’Argentina.

Anche in questi casi gli accertamenti hanno escluso la presenza del virus.

Il ministero della Salute sottolinea inoltre che “il rischio connesso al virus resta molto basso in Europa e, dunque, anche in Italia”, ribadendo che la situazione è sotto controllo e costantemente monitorata dalle autorità sanitarie nazionali.