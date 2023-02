Aggrediti mentre controllano alcuni detenuti, due agenti del personale di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Cremona sono finiti al pronto soccorso riportando una prognosi di 10 giorni ciascuno. A denunciare l’ennesima aggressione del personale lombardo in un carcere della regione è stato il Segretario Regionale della Lombardia Uilpa Polizia Penitenziaria, Sergio Gervasi.

Il sindacato denuncia la "situazione critica"

" Il personale di Polizia Penitenziaria ha agito nell'ambito delle proprie funzioni ed è stato sommerso da grida, danneggiamenti alla struttura ed aggressioni verbali e personali - ha spiegato -. La scintilla che avrebbe portato all'aggressione e al danneggiamento alla sezione detentiva è stata una perquisizione con ritrovamento di un cellulare. La cosa gravissima sembrerebbe essere la mancanza di una Direzione che non ascolta il personale di Polizia Penitenziaria operante nelle sezioni detentive. Infatti ci è stato segnalato che sono molte le informative di criticità effettuate dal Personale di Polizia Penitenziaria operante nella CC di Cremona, ma le stesse non vengono prese in considerazione! ".

L'appello al Provveditorato regionale