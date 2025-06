Capelli perfetti a 60 anni: come ottenere onde naturali senza usare phon e arricciacapelli

Ricci da sogno, chiome perfette e onde naturali anche a 60 anni e tutto senza impiegare calore, asciucapelli e arriccicapelli. Sembra una missione impossibile e, invece, si possono ottenere ricci splendenti e voluminosi con pochi ma facili trucchi.

Che siano capelli lunghi o corti, esistono diverse tecniche per ottenere una capigliatura a onde del tutto naturale. Tanti ricci morbidi da modellare facilmente, per un aspetto spontaneo, ricco di volume e pieno di fascino.

Capelli ricci, un trend senza tempo

Con l'arrivo della stagione più calda cresce spontanea la voglia, ma anche la necessità, di creare una capigliatura comoda e naturale. Onde morbide e ricci voluminosi sono la risposta perfetta, per sfoggiare una chioma soffice e facile da disciplinare. Meglio ancora se ottenuta senza l'ausilio del calore, ovvero senza l'impiego di asciugacapelli, piastre e arricciacapelli.

Del resto il capello mosso è un trend senza tempo, l'ideale per chi vanta una capigliatura liscia e vuole cambiare look e stile. E con l'heat free si possono creare acconciature morbide e voluminose ma senza l'uso del calore, la soluzione perfetta per salvaguardare e valorizzare la salute dei capelli. Evitando danni e la possibilità che i capelli risultino più sfibrati e si rompano. Ecco di seguito alcune semplici tecniche per una capigliatura over piena di onde e fascino.

Ricci con le cannucce

È una tecnica facile che consente di creare ricci morbidissimi, perfetta per una capigliatura over di medio lunga. Si lavora sui capelli ancora umidi, tamponati con un asciugamano di spugna così da assorbire l'umidità in eccesso, e massaggiandoli con poca schiuma fissante. Si dividono in ciocche sottili e si parte arrotolando la punta della ciocca attorno a una cannuccia fino a raggiungere la testa, per poi fissarla con un nodo stretto o una forcina. Proseguite in questo modo fino a riempire la capigliatura di cannucce annodate, lasciando in posa per circa cinque ore o una notte intera, magari avvolgendo la testa con un foulard. Il mattino seguente potrete sfilare le cannucce e ravvivare i ricci modellandoli con le mani e con un pettine a denti larghi.

Onde con le trecce

Di sicuro è la tecnica più nota e più utilizzata, perfetta per le chiome più lunghe. Si lavora sui capelli lavati e tamponati velocemente con l'asciugamano, per poi dividere la capigliatura in tre o quattro ciocche. Realizzate una treccia per ognuna, fissando la parte finale con un elastico, avvolgetele fino a raggiungere la testa fermandole con una cuffia classica per la doccia o per i bigodini. Lasciate in posa per la notte, liberando i capelli la mattina successiva, scuotendoli con le mani e disciplinandoli con un prodotto per lo styling.

Fascia per ricci morbidi

La fascia per capelli è l'ideale per ottenere onde morbide e soffici, si indossa sopra l'attaccatura tra la fronte e i capelli. Per poi procedere con calma avvolgendo la prima ciocca intorno alla stessa fascia, e proseguendo con il resto della capigliatura. Meglio operare con i capelli ancora un po' umidi, trattati con una spuma volumizzante, lasciandoli così in posa per una notte intera. Liberando la chioma sola la mattina successiva e ottenere i ricci tanto desiderati.

Bobby pins

Si lavora sui capelli umidi e trattati con una spuma volumizzante, per poi dividere la chioma in tante ciocche sottili che andranno arrotolate singolarmente fino alla testa. Si fissano una per una con le forcine, lasciando tutto in posa per una notte. Liberando la capigliatura il giorno successivo, così da ottenere ricci morbidi.

Ricci con lo chignon

Questa è una tecnica utile per ottenere delle onde morbidissime, basta dividere la chioma in più ciocche realizzando tanti singoli chignon. Si fissano sulla testa con degli elastici e delle forcine, lasciandoli in posa per cinque ore o una notte intera. Una volta liberata la capigliatura trattatela con uno spray o un prodotto per lo styling, così da fissare la posa e la morbidezza ottenuta.

Calzini

Avete letto bene, questa tecnica arricciacapelli prevede l'utilizzo di due calzini puliti ed è perfetta per una capigliatura medio lunga. Si parte dividendo la chioma a metà con la classica riga in mezzo, per poi raccogliere una parte della capigliatura con la mano come per realizzare una coda laterale. Si appoggia la punta della calza dietro alla coda e la si fissa con una maxi molletta, per poi avvolgere la capigliatura intorno al resto della calza. Effettuando giri ben stretti, fermando la parte finale con un elastico. Si rimuove la maxi molletta e si avvolge la parte arricciata come a creare una sorta di chignon, fino alla testa, dove andrà poi rivestita con la parte della calza ormai libera. Ripetete anche sull'altro lato e lasciate in posa tutta la notte, per poi liberare i capelli al mattino scoprendo onde morbide e soffici.

Come abbiamo visto è facile realizzare onde e ricci senza l'attrezzatura più classica, semplicemente utilizzando materiali comuni e facili da recuperare. Ma senza dimenticare alcuni accessori utilissimi come i bigodini classici e quelli a spirale e in gomma.

La grandezza delle onde e del riccio potrà variare in base allo spessore della ciocca creata e al materiale utilizzato per l'arricciatura. Una volta prontacon prodotti per lo styling così da fissare il risultato finale il più a lungo possibile.

