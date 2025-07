Collane, cosa scegliere in estate: i modelli più adatti alla stagione

Per un outfit perfetto, da sfoggiare in vacanza o in città, non possono mancare gli accessori che più di tutti cavalcano le tendenze, come le collane e i gioielli. Dettagli luminosi, preziosi e spesso colorati, riescono a definire un look caratterizzandolo con gusto.

Per questa stagione estiva, le over più glamour, possono contare su un'ampia scelta di proposte in fatto di collane e girocolli. L'ideale per impreziosire un look basic, per ingentilire uno stile naturale o per distinguire un total look cromatico magari da spiaggia.

Estate e collane, le tendenze del momento

Sobrietà ma anche carattere per un ritorno alla natura e al passato, ecco le tendenze in fatto di collane e gioielli per questa estate. Predominano i simboli della natura e, in particolare, quelli legati al mare con conchiglie vere o riprodotte e animali marini stilizzati. Ma anche pietre, pendenti, collane oversize e un evergreen di sempre, le perline, per una proposta sempre differente, alla moda, che punta all'unicità dei dettagli e all'artigianalità del prodotto finito.

Si possono sfoggiare singolarmente oppure sovrapposte, mixandole con il resto degli accessori quali orecchini, borse, scarpe e anche cinture. Per quel tocco in più che può rendere unico il proprio look, da sfoggiare sia in vacanze che in città, magari durante una cena o un'uscita serale. Di seguito tutte le collane più belle da indossare questa estate.

Collana con conchiglie

Tendenza indiscussa del momento, ecco che le conchiglie fanno ritorno sulle passerelle e dettano legge in fatto di moda estiva. Ma non le classiche collanine con conchigliette da spiaggia, la tendenza attuale le vuole grandi e molto scenografiche. Un girocollo di conchiglie vere, o riprodotte, dal formato maxi oppure una riproduzione fedele in metallo, effetto cangiante oppure oro, da sfoggiare come pendente unico. L'ideale per completare un abbigliamento leggero, in lino magari monocromatico o da abbinare a uno stile più colorato e vivace.

Collana con simboli marini

Sempre sulla stessa linea ecco che la moda estiva punta sulle collane con simboli legati al mare, ma anche alla natura. Non solo il classico girocollo con i protagonisti del mare, dai coralli mescolati con le conchiglie fino ai pesciolini e ai cavallucci marini, magari in madreperla o in metallo. Ma anche veri e propri mix&match con mini granchi e stelle marine in oro o metallo, cuoricini, lettere, soli e lune, nappe decorative e molto altro. Per un insieme romantico, ma di carattere.

Collana con pendente

Collane con ciondoli in oro e argento, o realizzati con materiali naturali, dalle sagome stilizzate oppure geometriche, impreziositi da gemme e cristalli. L'ideale per un look over elegante e raffinato, da abbinare a un delicato scollo a V o sopra un corpetto morbido di pizzo, da sfoggiare durate la sera, sia singolarmente o in layering, ovvero strato dopo strato.

Collana con perline

Eccole tornare prepotentemente alla ribalta, si tratta delle perline un vero evergreen che non perde mai fascino e riesce a ritagliarsi sempre uno spazio, stagione dopo stagione. Emblema della semplicità e della freschezza estiva, si possono abbinare a un maxi vestito oppure possono completare uno stile più casual, come jeans e camicia. Meglio ancora se coordinate cromaticamente all'outfit o al decoro dell'abito, sono perfette sia in versione girocollo morbido che aderente, lunghe con pendente o a più giri.

Perle e pietre

Non possono certo mancare, le collane con perle e pietre, che offrono quel tocco di classe in più per completare un outfit raffinato ed elegante. Meglio in versione maxi per creare un corposo doppio giro, con pendente abbinato effetto vintage e un po' boho-chic.

Artigianale

Per finire la tendenza moda estiva punta anche sull'artigianalità con elementi etnici, dai più eleganti sautoir ai fili di catene e perle maxi in ambra o pietra, passando per le perle di legno e i ciondoli in corno e corda. Oppure ciondoli in argento martellato o fusi a mano, abbinati a perle barocche, in vetro e pietra.

Concludendo con proposte maxi e, con collane stratificate che rimandano allo stile scultoreo anni ottanta, l'ideala in abbinamento con maxi dress o completi tono su tono.

Come abbiamo visto la proposta estiva per le collane è molto ricca, non delude mai. Basta una sola collana per personalizzare il proprio look, aggiungendo così grinta a uno stile sobrio ma mai banale.