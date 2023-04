Cosa mangiare a colazione per aver una bella pelle a 60 anni

Una sana e corretta alimentazione aiuta a contrastare i segni del tempo. A cominciare dalla colazione che, come molti già sapranno, è uno dei tre pasti principali della giornata (gli altri due sono il pranzo e la cena). Consumare frutta, latte, pane e cereali di buon mattino assicura all'organismo una quota preziosa di nutrienti essenziali per la salute. Stiamo parlando di vitamine, minerali, fibre e antiossidanti che non solo aiutano a proteggere il cuore e stimolare il metabolismo, ma anche a preservare l'elasticità e il tono della pelle dopo i 60 anni.

Quali sono i nutrienti essenziali per la pelle

Non solo la colazione, ma in generale l'alimentazione, è molto importante per proteggere la cute dall'ossidazione, contrastare la presenza di eventuali discromie (specie in alcuni punti del viso) e danni causati dall'esposizione ai raggi UV o altri fattori ambientali (inquinamento, smog eccetera).

In tal senso, oltre all'idratazione, è fondamentale assicurare al corpo una serie di preziosi nutrienti. Ecco quali sono essenziali per la pelle:

Vitamina A , determina il colore e lo spessore della cute;

, determina il colore e lo spessore della cute; Vitamina C , contribuisce alla formazione della barriera epidermica e del collagene;

, contribuisce alla formazione della barriera epidermica e del collagene; Vitamina E , ha proprietà fotoprotettive e migliora la struttura della pelle;

, ha proprietà fotoprotettive e migliora la struttura della pelle; Minerali per l'idratazione;

per l'idratazione; Acidi grassi insaturi , contrastano la presenza di eventuali desquamazioni, secchezza e perdita di tono;

, contrastano la presenza di eventuali desquamazioni, secchezza e perdita di tono; Polifenoli , accelerano il processo di rigenerazione dell'epidermide stabilizzando i capillari;

, accelerano il processo di rigenerazione dell'epidermide stabilizzando i capillari; Carotenoidi, stimolano la produzione di collagene ed elastina fungendo anche da barriera protettiva contro i raggi UV.

Cosa mangiare a colazione per avere una bella pelle

All'origine degli inestetismi cutanei, specie per gli over 60, vi è spesso un problema di microcircolazione. Ecco perché è molto importante, a partire dal primo pasto della giornata, fare scorta di tutti quei nutrienti che migliorano la funzionalità dei capillari.

Il latte, ad esempio, oltre ad essere una fonte preziosa di calcio, contiene aminoacidi che favoriscono la produzione di collagene ed elastina. Il caffè, invece, tonifica i vasi sanguigni e, dunque, migliora l'ossigenazione dei tessuti (anche quello cutaneo). Immancabile a colazione anche il cioccolato, meglio se fondente: il cacao contiene, infatti, un'elevata percentuale di flavonoidi, antiossidanti in grado di contrastare l'invecchiamento cutaneo. Inoltre, il triptofano contenuto nel cacao stimola la produzione di serotonina, l'ormone della felicità.

Per cominciare la giornata col piede giusto, non può mancare la frutta: banane, mele, arance e kiwi sono un toccasana per la pelle. E poi un outesider: l'ananas. La bromelina, un enzima presente in questo frutto, ha proprietà antinfiammatorie e contrasta la ritenzione idrica. Via libera, infine, a fragole, mirtilli e frutti rossi. Lo stesso si dica per la frutta a guscio: è ricchissima di oli essenziali che, tra l'altro, migliorano l'elasticità della pelle.

A completare la colazione, gli esperti suggeriscono di consumare anche pane e burro. Il pane, specie se integrale o alla crusca, contiene una quota preziosa di oligoelementi (manganese, magnesio, ferro, rame, alluminio, zinco ed altri minerali) che aiutano a mantenere l'elasticità e l'idratazione della pelle. Da ultimo il burro: è ricchissimo di selenio, un microelemento essenziale per l'eliminazione dei radicali liberi e che agisce in difesa delle cellule dallo stress ossidativo.