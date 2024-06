7 Icone di stile over 60 che ci hanno insegnato la bellezza naturale

Ascolta ora 00:00 00:00

Sempre più donne scelgono di mostrarsi al naturale, sia per quanto riguarda il trucco sia per quanto riguarda i capelli. Questa tendenza, in voga soprattutto tra le donne mature finisce per coinvolgere anche il ricorso ossessivo a una chirurgia che talvolta alterale fattezze del corpo e propone modelli irrealistici, ed è stata anticipata dalle dive over 60.

Dai red carpet ai social, le attrici internazionali più talentuose, affascinanti ed eleganti lanciano suggerimenti di stile, e non disdegnano di mostrare capelli bianchi, poco o niente trucco e perfino le rughe. Proprio come una grande artista che le ha precedute. Anna Magnani infatti una volta disse:

Lasciami tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una. C'ho messo una vita a farmele .

Helen Mirren

Helen Mirren al Festiva Internazionale del Cinema di Berlino

Da tempo residente, promotrice e meravigliosa icona nel Sud Italia, dame Helen Mirren ha sopesso parlato di se stessa come di una “ contadina salentina ”. L’attrice 78enne ha lasciato che i suoi capelli diventassero di un naturale color argento e indossa solitamente poco trucco. Ha molta cura della sua pelle e le buone abitudini le hanno permesso di avere pochissime rughe. Sul red carpet privilegia i colori chiari e l’eleganza semplice, anche se talvolta non le manca di indossare l’alta moda più bizzarra e peculiare. È così bella che appare come Glinda, la Strega Buona de Il mago di Oz: in estate, i suoi avvistamenti per le strade della provincia di Lecce prevedono un look con tessuti in maglia artigianale e pizzo sangallo.

Diane Keaton

Il tempo passa ma Diane Keaton, 78 anni, resta fedele al look androgino con cui è diventata celebre. Gilet, grandi pantaloni, colori scuri e cappelli sono la sua cifra stilistica, tra l’altro con una certa autoironia. E lasciando scolorare i propri capelli senza far ricorso alle tinture.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis

A 65 anni la si può chiamare ancora “The Body”: è sexy fino al midollo Jamie Lee Curtis, figlia d’arte che sfoggia la sua argentea pettinatura sbarazzina. D’altra parte anche il suo look è un invito alla semplicità chic: l’attrice non teme di mostrarsi naturale e la scelta di colori scuri per il suo abbigliamento fa da contrasto ai suoi capelli.

Jessica Lange

È l’icona della sensualità Jessica Lange che, con i suoi 75 anni ha sposato appieno la filosofia del “less is more”. Niente grandi gioielli, un trucco piuttosto leggero, ma di contro indossa abiti che sono al tempo stesso elegantissimi e semplici, spesso in colore nero e con scollature che mettono in risalto il suo décolleté.

Michelle Pfeiffer

Michelle Pfeiffer

Fuori dal coro per quanto riguarda i capelli, che restano di un biondo dorato come sempre, è Michelle Pfeiffer, 66 anni. Anche lei però sceglie quotidianamente un trucco leggero, mostrando le poche rughe che il tempo le ha lasciato. Il suo look è un elogio alla semplicità, e indossa spesso tailleur con pantaloni, che a lei stanno benissimo.

Meryl Streep

A 74 anni Meryl Streep è praticamente diventata la Miranda de Il diavolo veste Prada, almeno sotto il profilo degli outfit. La scelta degli abiti è sempre abbastanza rigorosa e tende ai colori chiari, come si può notare dal red carpet del Festival di Cannes 2024. Anche per lei viso e capelli restano quanto più naturali possibile: l’attrice lascia che la bellezza del tempo che passa sia visibile a tutti.

Andie MacDowell

Ai suoi esordi il pubblico ne ha conosciuto il suo lato bon ton in film come Sesso, bugie e videotape o St.

Elmo’s Fire: la “fidanzata d’America”ha oggi 74 anni e indossa sui red carpet abiti dai colori spesso accesi, nellepiù varie. Tuttavia l’attrice ha lasciato ingrigire i suoi capelli e raramente li stira: la sua chioma di ricci resta iconica e selvaggia e il suo fascino è a tutt’oggi inalterato.