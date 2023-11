Menopausa e metabolismo, gli 11 alimenti che fanno bene all'organismo

La menopausa è un momento di passaggio fondamentale all'interno del mondo femminile over, perché coincide con la conclusione dell'età fertile e la fine delle mestruazioni. Fase di vera trasformazione fisica si palesa quando le ovaie interrompono l'attività consueta, anche per quanto riguarda la produzione di estrogeni. Questo porta alla manifestazione di svariati sintomi come le ben note vampate di calore, con annessa sudorazione e palpitazioni.

Ma la diminuzione della presenza degli estrogeni interferisce anche con il metabolismo che rallenta favorendo un aumento di peso. Per contrastare questa condizione è importante chiedere supporto all'alimentazione, preferendo cibi che siano nutrienti, che offrano energia ma non impattino sul girovita. E che siano di supporto per il benessere dell'organismo quanto della mente, e allora scopriamo gli 11 alimenti da non perdere.

Menopausa, cos'è e quali sono i sintomi

Con la conclusione delle mestruazioni e dell'età fertile giunge la menopausa, un momento di passaggio fondamentale per le donne over e che coincide con l'interruzione dell'operatività delle ovaie. Una fase che giunge intorno ai 50 anni ma che può palesarsi anche prima e che viene considerata come menopausa precoce. Le ovaie esauriscono la produzione degli estrogeni, gli ormoni che intervengono sulla fertilità, sulla libido, sul benessere di cuore, ma anche di mente e ossa. I sintomi della menopausa sono facilmente riconoscibili, si passa dalle classiche vampate con sudorazione notturna, palpitazioni, mal di testa, sbalzi d'umore per poi arrivare all'insonnia e all'ansia.

L'assenza di estrogeni può avere ricadute sul benessere dell'organismo, con un aumento del rischio di sviluppare alcune patologie cardiocircolatorie, ma anche osteoporosi, arteriosclerosi e aumento del peso corporeo. Per affrontare la condizione in modo adeguato è importante rivolgersi al ginecologo di fiducia, seguendo uno stile di vista sano ricco di movimento, attività fisica e una buona alimentazione. È proprio quest'ultima a svolgere un ruolo importante di supporto, grazie alla scelta di una serie di alimenti utili per il metabolismo, ricchi di vitamina D - necessaria per le ossa - ma anche poveri di zuccheri e grassi. Bisogna stare inoltre attenti ad un utilizzo calibrato dei carboidrati, in favore di alimenti specifici magari di stagione e sani. Scopriamo insieme gli 11 cibi perfetti per la salute durante la menopausa.

Menopausa, 11 alimenti che fanno bene all'organismo

Un'alimentazione sana e bilanciata può aiutare il corpo femminile ad affrontare la menopausa, preservando anche la salute di ossa, cuore e mente, senza cedere all'aumento del peso corporeo. In questo modo si previene, così, la formazioni di patologie mediche che possono incidere sulla salute personale. Per questo è importante inserire nella dieta quotidiana una serie di alimenti considerati indispensabili per fronteggiare la menopausa, ecco gli 11 più importanti.

Cereali integrali

Che sia pane, pasta o riso ciò che conta è che siano integrali, ricchi di fibre perfette per aumentare il senso di sazietà e per depurare l'intestino. Inoltre hanno un impatto inferiore sui livelli di glucosio nel sangue e contengono calcio.

Legumi

​Sono perfetti per la stagione invernale magari come zuppa o piatto unico: fagioli, ceci, fave, piselli, soia, lenticchie sono da consumare una volta a settimana. Sono una fonte utile di proteine vegetali, contengono fibre, sali minerali quali calcio, magnesio, potassio, vitamine, fitoestrogeni naturali, omega-3.

Frutta secca

Un'ottima ricarica di sali minerali, aiutano il benessere della mente e dell'umore alleviando l'ansia, perfetta come snack tanto da ridurre i livelli gliemici e di colesterolo nel sangue.

Pesce

Salmone, acciughe, polpo, gamberi, calamari, ostriche sono ricchissimi di calcio, mentre l'olio di fegato di merluzzo contiene vitamina D, ma anche sgombri, sardine e anguille che sono ricchi di omega-3 e proteggono il sistema cardiovascolare. Il pesce è una fonte proteica benefica che può sostituire la carne, che andrà consumata con moderazione.

Frutta fresca

Meglio se di stagione con un occhio di riguardo per ananas, arance, pere e mele ricche di fibre, calcio, vitamina B, la frutta è ottima per il benessere del cuore e ricca di vitamina C super antiossidante che aiuta il sistema immunitario. Meglio prediligere prodotti con un indice glicemico basso e con pochi zuccheri, che risultino salutari e idratanti.

Latticini

Meglio se magri così da ricaricare il corpo di calcio i latticini sono da consumare con parsimonia, con un occhio di riguardo per lo yogurt magro, perfetto come snack e ricco di benefici.

Verdura

Anche nel caso della verdura è meglio preferire quelle di stagione, con un'attenzione in più per cavolo, broccoli, rucola, spinaci, porri e asparagi perché ricchi di calcio, fibre e dall'alto potenziale antiossidante. Le patate, se consumate con moderazione, riescono a tenere sotto controllo i valori della glicemia.

Acqua minerale

Perfetta per una sana idratazione l'acqua è anche una ricarica di sali minerali e in particolare il calcio. Consigliabile la consumazione di due litri al giorno.

Uova

Le uova sono un'ottima fonte proteica da consumare con verdure a foglia verde, senza eccedere con i quantitativi per non intaccare i livelli di colesterolo.

Spezie ed erbe aromatiche

Sono l'ideale per insaporire i cibi al posto del sale, perfette per preservare il benessere del cuore. Anche se assunte sotto forma di tisana e infuso, aiutano a sgonfiare e ad agevolare un buon relax personale.

Olio d'oliva

Si tratta del condimento perfetto per cucinare e gustare i cibi, inoltre l'olio di soia e quello i semi riescono a ridurre alcuni effetti della menopausa come le vampate di calore.

Come sempre è importante non improvvisare, in particolare se si assumono medicine e si seguono percorsi di cura. Basta rivolgersi al medico di fiducia che potrà indicare il percorso alimentare migliore, sottolineando le combinazioni perfette per ogni singola situazione, in abbinamento a uno stile di vita sano, dove siano contemplate abitudini benefiche quali sport e tante passeggiate all'aria aperta per assorbire tanta vitamina D.

