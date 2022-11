Over, 10 regole per vivere bene a 60 anni

Vivere bene a 60 anni è possibile, in particolare se da sempre si affronta la vita in modo positivo, dinamico e con una maggiore attenzione alla salute. Del resto l'età è solo un numero stampato sopra un documento, che quasi mai coincide con l'età emotiva e cerebrale, in particolare se si affronta la vita di slancio riempiendo il quotidiano di elementi interessanti, di momenti di svago e di crescita personale.

Non è mai tardi per raggiungere gli obiettivi personali, per concretizzare un progetto o per aprire il cassetto dei desideri realizzandoli uno dopo l'altro. Esiste un vero e proprio decalogo da seguire mettendo in pratica tutte le informazioni a disposizione, una scelta perfetta per una vita felice e appagante anche a 60 anni. Ecco le dieci più importanti.

Movimento e allenamento

Non bisogna cedere alla pigrizia ma condurre una quotidianità ricca di movimento, anche se blando e compatibilmente con le proprie necessità fisiche. Scegliendo attività stimolanti che possano aiutare a sciogliere le tensioni muscolari, agevolando un buon funzionamento delle articolazioni. Tonificando e irrobustendo i muscoli, preservando la salute delle ossa e migliorando quella della circolazione e del cuore. La sedentarietà deve trasformarsi in un ricordo lontano in favore di un buon potenziamento sia dei muscoli che della mente, anche attraverso yoga e pilates. Meglio se con il supporto di un coach per un allenamento sicuro e proficuo.

Alimentazione sana e stile di vita pulito

Cibo sano, semplice e nutriente, cucinato in modo pulito e digeribile, con un minor apporto calorico e con la presenza di prodotti antiossidanti, energetici e ben bilanciati. Si a una sana e costante idratazione, si alla presenza di frutta, verdure fibre ma anche di proteine vegetali in sostituzione o con una riduzione di quelle animali. Eliminando prodotti poco salutari troppo grassi o carichi di zucchero, limitando anche le cattive abitudini e preferendo un'esistenza senza sigarette e fumo e con un'assunzione moderata di alcolici. Un fisico tonico ma ben nutrito è la soluzione perfetta per ricavare energia e benessere.

Riposo notturno

Uno stile sano agisce positivamente anche sul sonno che, dopo i 60 anni, potrebbe diventare difficoltoso. Meglio evitare l'assunzione di sonniferi e medicinali ma preferire un controllo in più per eliminare problematiche che possono impattare sulla qualità del sonno. Ad esempio le apnee notturne o il russare, ma anche l'ansia o difficoltà digestive. Chiedere supporto a un esperto potrebbe migliorare la situazione agevolando un sonno più tranquillo e rilassante.

Tecnologia e benessere

La tecnologia al servizio della quotidianità dei senior, sempre più connessi e abili nel districarsi tra prodotti e social network. Non solo un'occasione utile ad agevolare una migliore e costante interazione, una necessità per soddisfare quelle legate alla curiosità di conoscere. Ma anche un supportoin caso di bisogno, e per tenere sotto controllo le attività del quotidiano. Sia quelle legate agli impegni in agenda, agli appuntamenti e alle incombenze ma anche per monitorare lo stato di salute, la pressione e il numero dei passi. La tecnologia permette anche di mantenere vivo il contatto con amici e parenti, grazie all'attivazione di applicazioni e chiamate.

Progettazione

Progettare e proiettarsi verso il futuro è un'ottima occasione per mantenere attivo, sia l'interesse che la voglia di vivere bene. Se dal punto di vista lavorativo la pensione potrebbe iniziare a palesarsi, questo non deve essere considerato un punto di arrivo ma di partenza. Magari si possono seguire corsi e progetti paralleli perfetti per assecondare la curiosità personale, la voglia di sapere e di mettersi alla prova. L'età mentale è quella che prevale sempre.

Conoscere e rimanere curiosi

La curiosità va sempre nutrita meglio se attraverso attività utili come viaggiare e leggere, perfette per appagare il proprio umore e benessere interiore. Utile anche visitare musei, andare al cinema, partecipare a un concerto, andare a teatro e frequentare corsi per migliorarsi e imparare. Non solo scuole tematiche ma anche università o corsi online, perché nella vita c'è sempre tempo per imparare qualcosa di nuovo e interessante.

Semplicità e ironia

Concentrarsi sul proprio benessere implica la necessità di scrollarsi di dosso pesi e zavorre, anche quelle emotive puntando a una semplificazione esistenziale quotidiana. Godendo di ciò che fa stare bene, scremando e puntando a ciò che migliora la vita e l'umore. Non solo per ciò che concerne attività e impegni, ma anche relazioni ed emozioni, senza precludersi la possibilità di realizzare nuove conoscenze. Mantenendo alto l'umore, senza prendersi troppo sul serio ma puntando sempre sull'ironia e sull'allegria. È molto importante evitare di cedere alla malinconia e ai rimpianti: i ricordi vanno celebrati con affetto.

Animali domestici

Adottare un amico a quattro zampe, magari in canile, è una scelta saggia, utile per l'umore e la stessa salute perché spinge a uscire di casa. Ma anche a creare una routine quotidiana e di impegni utili per il benessere del quadrupede di affezione. Inoltre accarezzare un animale rilassa e migliora la serenità interiore abbassando lo stress. Un quattro zampe potrà riempire la vita di amore e di affetto puro, in grado di allontanare anche l'umore pessimo o lo spettro della depressione.

Socializzare

Creare nuove amicizie è sempre importante, anche a 60 anni in particolare se si è attivi sui social network o se si frequentano spazi o luoghi dove è facile creare connessioni. Per questo è importante non chiudersi in casa più del dovuto, ma dedicare del tempo alla possibilità di realizzare nuove e interessanti interazioni sociali.

Controlli periodici

A 60 anni è bene preservare la propria salute per intraprendere un percorso quotidiano sano e ricco di benessere, per questo è importante non dimenticare di effettuare i controlli di routine: visite, vaccinazioni e cure di rito, per una vita dinamica e sana.