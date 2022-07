Over 60: 5 consigli per una pelle sana e luminosa

Con il passare del tempo anche la pelle perde luminosità e tonicità, una conseguenza dell'azione dei radicali liberi ma anche del naturale invecchiamento. Il tutto agevolato da scelte alimentari sbagliate, abitudini errate, stress o anche dalla presenza di patologie, dallo stile di vita e per una questione ereditaria.

Il passare degli anni è una presenza poco gentile che incide al pari di un'errata esposizione ai raggi del sole, un mix che contribuisce a modificare l'aspetto della pelle. Con il risultato di una cute più spenta, secca, più fragile e meno elastica. Proteggerla è l’imperativo, non solo con il supporto di creme e prodotti consueti, ma grazie a una routine quotidiana composta da cibi e rimedi naturali. Scopriamo insieme come migliorarne il benessere.

Ecco perché la pelle invecchia

Dal punto di vista estetico la pelle senior è caratterizzata dalla presenza di macchie, rughe ma anche da una minore luminosità, mostrandosi più rilassata e, come accennato, meno tonica e più secca. Segnali che possono indicare la presenza di problematiche fisiche, oppure il frutto di abitudini e scelte non consone. Del resto l'invecchiamento cutaneo e fisico è del tutto inevitabile, è un processo graduale favorito da fattori esterni e da fattori genetici. Il collagene e l'elastina diminuiscono, al pari della rigenerazione cellulare. A risentirne è tutta la pelle del corpo, che deve poter fare affidamento su una serie di soluzioni e rimedi utili a preservarne il benessere, arginando l'incedere del tempo.

A partire dall'impiego di creme e protezioni solari durante l'esposizione quotidiana, una soluzione utile contro i raggi UV e l'azione dei radicali liberi, che agiscono sull'integrità del derma. Anche lo strato sottile di grasso presente si riduce rendendo la cute più asciutta, disidratata, più sottile e con pigmentazione. Prendersene cura è un imperativo, a partire da abitudini e stili di vita più sani, che escludano gli eccessi quali fumo, alimentazione sbilanciata, abuso di alcolici e farmaci. Anche la mancanza di un'adeguata skincare o l’impiego di abiti poco traspiranti può impattare negativamente, senza contare la presenza di malattie e patologie.

Over 60, 5 rimedi per una pelle sana

Per arginare l'avanzare del tempo è importante correre ai ripari, proteggendo adeguatamente la pelle di tutto il corpo. Non solo grazie all'impiego di creme e rimedi naturali ma abbracciando uno stile di vita sano ed equilibrato.

Raggi UV: il primo fattore di invecchiamento cutaneo è il sole che scatena i radicali liberi, favorendo anche macchie e segni. L’esposizione deve risultare sempre calibrata, meglio se durante le ore più fresche della giornata, con l'impiego di una protezione solare adeguata alla propria tipologia di cute. Fumo e alcolici: invecchiano, disidratano, rovinano l'equilibrio epidermico e favoriscono la formazione delle rughe. Meglio evitare abitudini dannose, moderando anche il consumo di vino, preferendo bevande più idratanti. Alimentazione: cibi sani, poco grassi, ricchi di proprietà nutritive, di vitamine e di acqua come frutta e verdura, sono un vero toccasana per tutto il corpo. In particolare i cibi in grado di attuare un'azione antiossidante come, ad esempio, riso integrale, mirtilli, limone, pomodori, olio extra vergine d'oliva, semi oleosi, frutta secca, pesce in particolare salmone, ortaggi a foglia verde, spinaci, carote e cacao. Idratazione: l'acqua come fonte di benessere per le cellule, per gli organi interni e ovviamente per la pelle. Via libera anche a tisane, infusi, acque aromatizzate, tè verde, succhi di frutta, smoothie e centrifugati. Perfetti per eliminare le impurità dal corpo, drenare e disintossicare l'epidermide. Skincare quotidiana: a partire dalla pulizia del viso con un buon latte detergente, perfetto per rimuovere il trucco, seguita da una detersione accurata. Meglio se con un prodotto in linea con la propria cute e, per finire, da un velo di tonico. Perfetti anche siero e creme naturali in grado di nutrire, senza appesantire, rimpolpando e idratando. Oppure gli unguenti come l'olio di jojoba, utile ad arginare la formazione delle rughe.

Rimedi naturali, ecco i più validi

Per migliorare la luminosità e la detersione si possono creare ricette e mix naturali, da poter applicare sulla pelle di tutto il corpo, vere e proprie maschere per lo scrub o il detox. Prodotti da realizzare con le proprie mani alternandoli alle proposte presenti in commercio, magari con il supporto di qualche video tutorial facilmente reperibile online.

Mixando ingredienti naturali, avendo cura di non impiegare sostanze dannose o che potrebbero agevolare irritazioni e allergie. Preferendo prodotti bio, magari recuperabili all'interno della dispensa di casa. In questo modo sarà facile preparare misture da inserire all'interno della routine legata alla skincare, sempre con l'obiettivo finale di purificare la cute disintossicandola.

Scrub esfoliante e rigenerante : si ottiene mescolando un cucchiaino di miele biologico con uno di sale fino, da scaldare il tutto a bagnomaria. Si applica tiepido sulla pelle, massaggiando per una decina di minuti. Il miele purifica ma non secca la cute.

: si ottiene mescolando un cucchiaino di miele biologico con uno di sale fino, da scaldare il tutto a bagnomaria. Si applica tiepido sulla pelle, massaggiando per una decina di minuti. Il miele purifica ma non secca la cute. Maschera depurativa : si utilizza l'argilla verde in grado di svolgere un'azione antibatterica, energizzante e rimineralizzante, in tandem con il succo di limone utile a schiarire la cute per un colorito uniforme. Si crea un impasto con due cucchiai di argilla verde e il succo di un limone grande, per poi applicarlo lasciando agire per venti minuti. Pulendo prima con acqua tiepida e poi fredda, per rivitalizzare la pelle.

: si utilizza l'argilla verde in grado di svolgere un'azione antibatterica, energizzante e rimineralizzante, in tandem con il succo di limone utile a schiarire la cute per un colorito uniforme. Si crea un impasto con due cucchiai di argilla verde e il succo di un limone grande, per poi applicarlo lasciando agire per venti minuti. Pulendo prima con acqua tiepida e poi fredda, per rivitalizzare la pelle. Maschera lenitiva: un toccasana per le pelli senior ma delicate, che richiedono trattamenti poco invasivi. Basta mescolare tre cucchiai di yogurt e due cucchiai di farina d'avena, per un composto denso. Si applica sul viso e si lascia in posa per circa quindici minuti. In alternativa si può preparare mescolando un tuorlo d'uovo, un cucchiaio di miele, un cucchiaio di olio d'oliva e tre cucchiai di farina d'avena. Basta applicare come di consueto, risciacquando abbondantemente dopo il tempo di posa.

Ma se la pelle risulta particolarmente fragile, magari segnata da tagli e piccole ferite, è bene consultare un dermatologo, che potrà suggerire il percorso più adatto.