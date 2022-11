Problemi di masticazione, menu e ricette facili

L'importanza di una buona masticazione passa attraverso la salute dei denti che, con l'età tendono a risultare più fragili e delicati. Un percorso di lento deterioramento che è necessario rallentare, il più possibile, attraverso scelte sane e soluzioni utili per il cavo orale stesso. La perdita dei denti può condurre verso vere e proprie problematiche legate alla masticazione, che possono spingere verso l'impiego di dentiere o soluzioni simili.

Una masticazione difficoltosa può presentarsi in tandem con un deglutizione problematica, favorendo un cambio radicale delle abitudini alimentari. Compresa una nutrizione non adeguata al fabbisogno personale, spesso insufficiente proprio perché complicata da una masticazione difficile. Risolvere questa fastidiosa condizione è una priorità per la salute degli over: scopriamo come.

Problemi di masticazione

La salute del cavo orale svolge un ruolo fondamentale nella vita di una persona senior. La bocca, è inoltre la parte più esposta a infezioni e batteri, che possono anche incidere sul benessere del resto dell'organismo, come cuore e circolazione. Per questo cure dentali, visite e pulizia sono essenziali, devono rientrare nella routine di sempre per preservare la longevità dei denti, del sorriso ma principalmente di una valida masticazione.

Ma se la problematica dentale diventa una realtà è necessario affrontarla con i giusti mezzi, partendo dall'igiene del cavo orale e passando poi per cure specifiche e menu dedicati. Ricette, idee e preparati sani, benefici e nutrienti, utilissimi per le persone con difficoltà legate alle deglutizione.

Masticazione difficoltosa, ricette e menu più adatte

Morbidezza, nutrimento e salute, un mix importante per chi soffre di problemi legati alla masticazione. Per agevolare un assorbimento di tutti i nutrienti presenti nel cibo è importante che questo risulti facile da assimilare, da deglutire e da digerire e considerando il quadro clinico della singola persona, consultando anche un nutrizionista per un menu bilanciato e che soddisfi il fabbisogno personale. Perché il cibo appaia maggiormente masticabile è importante sminuzzarlo e frullarlo, per ottenere una cremosità e una morbidezza importante. Per gli snack e le merende, si può pensare a veri e propri smoothie e frullati di frutta e verdura insieme con l'aggiunta di spezie corroboranti e ben tollerate. Da alternare con lo yogurt più classico, la granola sottile, la frutta secca, la frutta cotta magari insaporita con la cannella in abbinamento con le bevande calde.

Per quanto riguarda i primi è importante che risultino molto soffici, le vellutate sono un'ottima idea per mixare sapori e verdure. Ecco qualche esempio classico: porri, cavolo nero e patate; patate e carote; spinaci e zucchine; zucca, funghi e carote o funghi, patate e zucchine e molto altro. Alle verdure si possono aggiungere aromi e profumi come cipolla, aglio, rosmarino, salvia, alloro, zenzero, curcuma, curry, prezzemolo, solo per citarne alcuni. Una volta frullato tutto, basta completare tutto con un filo di olio d'oliva e del formaggio grattugiato. Anche la pasta fresca è perfetta: un esempio sono i cannelloni ripieni di formaggio e spinaci, oppure la pasta al forno con ragù di carne o di verdure.

Secondi molto morbidi possono essere crocchette di verdure o carne, polpette tenerissime o il classico polpettone magari di tonno. I contorni si possono tutti frullare creando creme e mousse salate, senza dimenticare l'amato purè di patate o di zucchine o ancora di carote sempre con l'aggiunta di spezie, aromi e magari un pizzico di formaggio. Ottime le frittate e le omelette, oppure le uova all'occhio di bue, le polentine con verdure o lo stufato morbidissimo con verdure. Anche il pesce è un'ottima opzione, meglio se cotto al vapore o al forno con aromi e spezie oppure trasformato in crema e per questo frullato. Nel menù possono rientrare anche l'hummus di ceci e formaggi cremosi. Per i dolci si può optare per quelli al cucchiaio oppure torte morbide come la cheesecake o i gelati. La fantasia è l'ingrediente più importante da mettere nella preparazione di cibi invitanti e nutrienti, perfetti per i senior.