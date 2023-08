Over 60 e colore degli occhi, può cambiare con il tempo? Ecco cosa accade

Gli occhi sono lo specchio dell'anima, attraverso di essi si possono intercettare le emozioni e le intenzioni di una persona. E spesso la colorazione può incidere sull'intensità di uno sguardo. In tutto ciò la genetica ha il ruolo principale, ovvero la tonalità cromatica degli occhi dipende dalla tipologia di geni dominanti di una persona che influiscono sul tratto ereditario. Eppure può accadere che il colore degli stessi possa cambiare nel tempo, specialmente con l'avanzare degli anni.

Sono molti gli over 60 che possono confermare questa teoria e che sfoggiano occhi dalla tonalità leggermente differente. Ma come è possibile questo cambio cromatico? È una variazione di tonalità reale, una sfumatura di colore o solo una percezione? Cosa accade all'occhio con l'avanzare degli anni? Qual è il ruolo della melanina e quale quello dell'iride?

Occhi, cosa ne determina il colore

Il colore degli occhi, come accennato, è determinato dalla genetica e dalla predominanza di un tratto ereditario rispetto all'altro. Ma secondo gli studi, alla nascita, gli occhi possiedono una base chiara mentre ciò che determina la tonalità è la presenza della melanina, oltre al fattore genetico. Più pigmento è presente nell'iride più scuro risulterà il colore degli occhi, meno melanina sarà presente più chiara sarà l'iride. Ma quanto tempo impiega l'occhio di un bambino a trovare la tonalità definitiva? La colorazione dell'iride può variare gradualmente nei primi mesi di vita, stabilizzarsi intorno ai nove mesi o anche nell'arco dei tre anni.

Ma il colore degli occhi può cambiare durante gli anni della crescita? In realtà ciò che avvertiamo è una modifica della tonalità dell'iride, che cambia gradualmente a seconda della luce presente. Una condizione che si presenta anche quando cambia il tempo, con gli occhi chiari che riflettono maggiormente la luce rispetto a quelli più scuri. In alcuni casi la differenza di tonalità può avvenire tra un occhio e l'altro della stessa persona, tutto dipende dalla quantità di melanina presente in uno rispetto all'altro. In questo caso di parla di eterocromia.

Over 60, perché cambia il colore degli occhi

Esiste una situazione molto comune e che si presenta con l'avanzare del tempo, ovvero il cambio reale del colore degli occhi. Una condizione molto diffusa tra gli over 60 e che vedono una leggera schiarita dell'iride. Questo fattore è sempre legato alla concentrazione di melanina negli occhi, ma anche agevolato da una lieve atrofia dell'iride. Ma di cosa si tratta in realtà? Si parla di atrofia dell'iride quando la parte che riveste la membrana dell'occhio si riduce, ovvero diminuisce leggermente la parte posta davanti al cristallino. In questo caso gli occhi scuri possono virare dal marrone al nocciola, e in generale la tonalità schiarirsi leggermente di gradazione. Non un vero e proprio cambio radicale del colore, quindi, ma leggere sfumature cromatiche che tendono verso una tonalità più chiara. Questo avviene con l'età ma può accadere anche con il cambio del tempo o anche dell'umore, in base alla contrazione della pupilla che mostrerà un'intensità cromatica più chiara o scura.

Quando invece la colorazione cambia in modo evidente si entra nel mondo delle problematiche e della patologie fisiche, ovvero una serie di condizioni che presentano cause che vanno sondate nel dettaglio e che richiedono cure specifiche. Tra le motivazioni possiamo individuare i traumi fisici, l'assunzione di farmaci, una serie di sindromi che coinvolgono la vista e il benessere dell'occhio, ma anche il glaucoma pigmentario e in alcuni casi la presenza di interventi medici specifici per la riparazione dell'iride. In condizioni normali non vi è un vero e proprio cambio cromatico della colorazione dell'iride ma piccole leggere variazioni e sfumature di tono che possono rendere gli occhi più chiari rispetto al passato.