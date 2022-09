Over, passeggiare nei boschi in Lombardia. Le mete più interessanti

Passeggiare nei boschi, una scelta benefica per il corpo e per la mente in grado di favorire una rigenerazione completa, con innegabili effetti terapeutici, utile per agevolare una condizione di relax e serenità personale. Noto anche come forest bathing significa bagno di foresta o anche immersione nell'atmosfera della foresta, e deriva dall'espressione giapponese Shinrin-Yoku. Mentre si passeggia tra foglie e alberi si crea una connessione con la natura, con effetti terapeutici per l'organismo. Un toccasana, in particolare per i senior spesso alla ricerca di nuovi percorsi e nuove attività. La Lombardia, da questo punto di vista, offre un numero elevato di mete e destinazioni boschive dove immergersi in un mondo magico e unico, senza pericoli.

Over, passeggiare nei boschi e tutti gli effetti benefici

Gli appassionati di camminate, escursioni e natura conosceranno sicuramente gli effetti benefici di questa pratica. Una vera full immersion nel verde, tra foglie, alberi maestosi, corsi d'acqua, flora e fauna, a diretto contatto con la bellezza di un luogo pacifico e magico. Un'intimità difficilmente replicabile all'interno delle realtà urbane, così frenetiche e dinamiche. Una scelta che deve risultare rispettosa, da affrontare con la giusta attrezzatura per una migliore attività fisica e una rigenerazione mentale. Ecco perché camminare nei boschi è molto importante:

migliora la respirazione, l'aria è più pulita con una percentuale maggiore di ossigeno e minore di polveri sottili;

influisce positivamente sul sistema immunitario migliorando e rinforzandone le difese;

i suoni naturali del bosco agevolano la serenità personale, uno stato di calma e di rilassamento, sia fisico che mentale. Inoltre consente uno stop dalle tecnologie del quotidiano, con effetti positivi per la vista che così si riposa;

il metabolismo si attiva nel modo giusto, perché permette di bruciare calorie e di immagazzinare un maggiore quantitativo di ossigeno;

il cervello si riposa e i sensi si attivano, l'attenzione migliora e si focalizza su colori, suoni e spazi meno impattanti e caotici;

migliora l'osservazione dello spazio circostante e aumenta la consapevolezza di se stesso, della connessione con l’ambiente circostante. Si scoprono suoni e colori nuovi, si percepisce maggiormente il contatto con il suolo e con gli alberi. Una condizione che agevola il rilascio delle endorfine, riducendo così i livelli di stress personale;

Per una corretta camminata nel bosco è importante pianificare il tutto, scegliendo la meta più adatta e attrezzandosi con mappe, torce, abbigliamento, snack salutari, acqua e accessori utili. Spegnendo il telefonino e rispettando il luogo prescelto, un ecosistema complesso fondamentale per la sopravvivenza di tutti.

Lombardia e passeggiate nei boschi, le mete più interessanti

Passeggiare in Lombardia, scoprendo parchi magici e poetici, una scelta possibile e del tutto salutare. Come già accennato camminare tra alberi e vegetazione offre innegabili benefici, in particolare per chi vive nelle grandi città e brama il silenzio. Ecco le mete più intriganti.