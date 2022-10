Over, pesce spada: tutte le ricette più gustose

Pesce spada in tavola, ricette e preparazioni gustose di un prodotto ittico tra i più acquistati e venduti, perfetto per soddisfare le necessità nutritive di tutti. E molto indicato per la categoria senior, perché prodigo di benessere e proprietà nutritive utilissime per il funzionamento dell'organismo. Mangiare pesce allunga la vita, una regola importante, ciò che conta è che sia sempre fresco, che venga cucinato e preparato correttamente. Il pesce spada, in particolare, risulta molto proteico anche se magro, e per questo è perfetto per chi segue un regime alimentare equilibrato. Garantisce una buona ricarica di sali minerali e di vitamine, ma è importante non eccedere con l'assunzione. Ecco tutto quello che si deve sapere su questo alimento sano, e le ricette più stuzzicanti.

Pesce spada, perché fa bene: le proprietà

Il pesce spada è uno dei predatori del mare più noti e pescati, molto popolare per la sua carne soda e tenera, oltre che magra ma anche per le proprietà benefiche. Dal punto di vista commerciale è un articolo molto venduto e richiesto, ma è fondamentale acquistarlo sempre fresco e con tutte le certificazioni di sorta. Si presta a moltissime interpretazioni culinarie ed è un alimento sano, il pesce spada contiene pochi grassi ma tutti del gruppo omega 3 e omega 6. Contiene molte proteine che lo rendono importante fonte di energia, offre un buon apporto di sali minerali in particolare potassio, sodio, fosforo e calcio, seguiti dalle vitamine PP, B6, D e B12 e acqua. La sua carne risulta molto saporita e gustosa, utilissima per chi soffre di diabete, colesterolo alto, ipertensione e deve perdere peso.

Le innegabili proprietà del pesce spada lo trasformano in un alimento molto indicato per la categoria senior, perché controlla la pressione sanguigna con effetti positivi per la circolazione ma anche per il cuore. In particolare per la presenza degli omega 3 che riducono i livelli di trigliceridi, inoltre consente una buona ricarica di vitamina D e per questo un corretto assorbimento del calcio. E la vitamina B12 presente risulta importante per il benessere delle cellule e la sintesi del DNA, un supporto utile per arginare le patologie che coinvolgono la memoria e le attività cerebrali. Come tutti i grossi predatori e i pesci dal maxi formato può subire contaminazioni da mercurio, per questo gli esperti ne limitano il consumo a una volta alla settimana.

Pesce spada, come prepararlo e le ricette più gustose

Per una degustazione ottimale del pesce spada è fondamentale acquistarlo fresco, con un occhio alla provenienza e alla tipologia di pesca, anche per quello surgelato. La carne soda ma tenera rende la preparazione molto rapida, e basta poco per valorizzarne il gusto. Lo si può cuocere in umido, al vapore, in padella, in forno e sulla griglia, sia come secondo nutriente che parte integrante di sughi e condimenti per realizzare primi piatti gustosi.

Pesce spada con pomodorini , una ricetta siciliana ghiotta e davvero rapida da preparare. Basta far ammorbidire in padella circa 300 grammi di pomodorini lavati e tagliati, con uno spicchio d'aglio e dell'olio d'oliva e insaporire con una presa di sale e di origano secco, lasciando cuocere per dieci minuti e completando con l'aggiunta di una manciata di olive verdi denocciolate, tagliate a rondelle. Mescolare e proseguire per altri cinque minuti, rimuovendo l'aglio e aggiungendo le fette di pesce spada. Lasciarlo cuocere per qualche minuto per parte, rifinendo la cottura con il coperchio per altri due minuti. Si serve con una spolverata di pepe nero e dei pinoli tritati, precedentemente saltati in padella. In alternativa è possibile aggiungere dei capperi, del timo fresco e del succo di limone.

Pesce spada al forno , una ricetta velocissima basta preparare un trito sottile di aglio e prezzemolo fresco per poi disporne una parte su una pirofila da forno con capperi e olio d'oliva. Adagiare le fette di pesce spada fresco e completare con il resto del trito aromatico, pepe nero, origano e un goccio di vino bianco. Si cuoce a 180 gradi per 15 minuti testando la cottura con uno steccone da spiedo, servendolo tenero ma non asciutto. In alternativa lo si può cuocere in coppia con cipolle, patate e peperoni tagliati finemente, irrorando con limone e olio d'oliva.

Pasta con il pesce spada, una declinazione classica per questo alimento così salutare. Basta realizzare un sugo saporito con uno spicchio d'aglio da far rosolare in padella con olio d'oliva, seguito da una manciata di pomodorini tagliati a pezzetti. Si aggiunge il prezzemolo tagliato finemente, il sale e il pesce spada a pezzetti, proseguendo nella cottura per dieci minuti e ammorbidendo con piccole aggiunte di acqua di cottura della pasta. Quando quest'ultima sarà pronta si fa saltare in padella con il sugo e per pochi minuti. Una preparazione perfetta sia per la pasta corta che lunga.

Il pesce spada è un alimento molto saporito per questo è meglio cucinarlo nel modo più semplice possibile, magari alla piastra o alla griglia con olio, limone sale e rosmarino, oppure trasformandolo in un involtino o come parte golosa di tanti spiedini di pesce e verdure.