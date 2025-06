Over e look, 5 soluzioni per nascondere la pancia

Ascolta ora 00:00 00:00

Con l'avanzare degli anni potrebbe presentarsi una problematica abbastanza ricorrente, ovvero l'accumulo di grasso sul girovita. Una condizione che incide sulla linea del corpo e che appesantisce la figura, rendendo più ostica la scelta dell'outfit quotidiano. Anche gli over più attenti possono finire vittime di un accumulo di grasso indesiderato e di una pancia da nascondere.

Non è solo frutto del tempo che avanza, ma la pancia spesso è il risultato di una serie di scelte non sempre benefiche. Vediamo insieme quali sono le cause, come nascondere la pancia con 5 strategie di look davvero interessanti.

Over e pancia, cause e rimedi

Una pancia prominente è frutto di un accumulo di grasso nella zona del ventre e in particolare di grasso viscerale. L'avanzare dell'età e la diminuzione della massa muscolare sono fattori da non trascurare, come quella di abbracciare una dieta poco sana e sbilanciata. Tra le cause che possono favorire un aumento della pancia non possiamo trascurare una diminuzione dell'attività fisica, e il relativo aumento della sedentarietà quotidiana. Ma anche il rallentamento del metabolismo, la presenza di alcune patologie, la riduzione della produzione di estrogeni in menopausa, un'alterazione della flora batterica intestinale, fino allo stress. Per contrastare questa condizione è importante stravolgere alcune abitudini consolidate, abbracciando uno stile di vita più sano ed equilibrato e con il supporto di un nutrizionista esperto e di un programma di fitness.

Pancia, come la nascondo: 5 soluzioni moda utili

Nel frattempo che si cerca di porre rimedio alla presenza del grasso addominale lo si può nascondere o mascherare con qualche accessorio o capo moda mirato. Una serie di abiti da combinare per ottenere un look di tendenza e alla moda, e per slanciare anche la figura camuffando il punto vita.

Jeans o pantalone a vita alta

Un classico che contiene e al contempo alleggerisce la linea, sia il jeans che il pantalone a vita alta riescono a modellare il punto vita. In particolare se la parte superiore del capo avvolge la zona addominale, comprimendo leggermente per poi scendere morbidamente. Basta scegliere l'altezza della vita che più si abbina alla propria linea del corpo, spezzando il tutto con un top o abbinandolo a una maglia medio-lunga. Scegliendo tonalità chiare per la parte alta del busto e colori più scuri per il pantalone.

Abito stile impero

Un capo davvero comodo e perfetto per ogni occasione, si tratta dell'abito stile impero che presenta un leggero restringimento del tessuto sotto al seno per poi allargarsi in modo ampio. Può essere smanicato, con bretelline, con fasce a incrocio, con maniche a sbuffo e sovrapposizione di tessuti leggeri. L'effetto finale può virare dal casual e all'elegante in base al modello prescelto, una soluzione perfetta che maschera la pancia e dona eleganza. Molto valide anche la blusa o la maglia con lo stesso taglio.

Linee a trapezio

Dal cappotto all'abito sono veri e propri evergreen della moda, si tratta dei capi moda dalla forma a trapezio o ad A. Ottimi in abbinamento con una scarpa con tacco, perfetti sia lunghi che corti, riescono a nascondere le zone più morbide del corpo. Molto valido il total look cromatico o anche le fantasie geometriche con colori decisi, ma mai eccessivi. Molto amati negli anni '60 questi capi tornano sempre di moda, offrendo un tocco di classe in più al look.

Gonne stile anni '50

Quel tocco vintage che stupisce, le gonne in stile anni '50 sono perfette per mascherare la pancia. Tutto merito della fascia superiore a vita alta e del tessuto che scende ampio e morbido. Un taglio un po' svasato, leggero, che si abbina perfettamente sia alle sneakers che alle scarpe con il tacco. Completando il tutto con una camicia o una maglia morbida leggermente aderente.

Pantalone culotte lungo

A differenza del ben più noto modello in versione corta, all'altezza del polpaccio, il pantalone culotte lungo ha il pregio di uniformare la figura riducendo visivamente l'area dell'addone. Dalla vita più definita il tessuto scende morbido sulle gambe, allargandosi. Un trucco molto elegante che riesce a proporzionare la figura.

Come abbiamo visto nascondere la pancia è possibile, come scegliere accessori e dettagli per rendere più equilibrato l'outfit. Dalla cintura sottile da legare intorno alla parte più sottile della vita alle collane lunghe, fino alle scollature a V e alle camicie aperte. Sono tutti trucchi che riescono a ingannare l'occhio, allungando la figura.

Molto valide sono le giacche leggermente più lunghe e le fantasie delicate per la parte alta del busto. Evitando magari le aderenze eccessive, gli abiti fascianti e le maglie o magliette troppo lunghe, che accorciano la figura sottolienando i punti critici.

