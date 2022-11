Over, esercizi da praticare con la sedia

Tonificazione, allenamento, potenza, ecco gli ingredienti indispesnabili per affrontare sessioni di fitness con il supporto di uno strumento spesso trascurato, la sedia. Un oggetto di arredo che può trasformarsi in un comodo sostegno e un valido supporto, anche mentre si praticano esercizi di fitness e allenamento. Perfetto per i senior che vogliono preservare la forma fisica ma senza l'impiego della classica panca per gli allenamenti domestici. La sedia è un oggetto versatile perché offre un appoggio importante ma agevola anche un numero illimitato di esercizi per far lavorare il corpo da seduti. Una soluzione ottimale anche per chi è alle prime armi, o per chi ha qualche problema alle articolazioni, oltre che un attrezzo imperdibile per gli appassionati di workout domestici.

Esercizi con la sedia, ecco i migliori

Workout e allenamenti con la sedia? È possibile e sono facili da affrontare, una soluzione poco considerata ma che offre innegabili benefici per il corpo e per la circolazione. Uno strumento prezioso, alla portata di tutti, onnipresente in ogni dimora e perfetto anche per i senior appassionati di sport e tonificazione. Ciò che serve è una sedia dalla struttura solida e stabile, così che l'appoggio non manchi mai. Scopriamo quali sono gli esercizi più interessanti.

Torsioni

Seduti sulla sedia, quasi vicino al bordo, incrociate le mani dietro la testa con i gomiti in fuori. Con la schiena dritta ruotate il busto prima a destra, poi in centro e dopo a sinistra, mentenendo al posa per 5 secondi per ogni step. Gambe e piedi non si devono muovere ma la rotazione deve coinvolgere busto e testa, che si sposteranno in sincrono. Effettuate dieci ripetizioni prima di una pausa.

Oscillazioni

Seduti quasi sul bordo, con le gambe leggermente divaricate, appoggiate le braccia al petto incrociandole, così da toccare le spalle con la mano. Mantenendo la schiena dritta oscillate indietro verso lo schienale, fino a toccarlo, per poi riportare la schiena al punto di partenza. Effettuate con attenzione otto ripetizioni, prima di una pausa.

Sollevamento delle ginocchia

Con la schiena dritta e con il bacino ben appoggiato alla sedia si solleva una gamba, piegando il ginocchio verso il petto, abbracciandolo con le mani e mantenendo la posa per 5 secondi. Si riporta la gamba nella posizione iniziale e si ripete con l'altra. Effettuate 15 ripetizioni prima di uno stop.

Flessioni

Con la schiena dritta, appoggiata allo schienale, unite le mani dietro la testa con i gomiti in fuori e piegate il busto in avanti, senza incurvare il collo. Muovetevi con lentezza, mantenete la posa per 5 secondi e riportate il busto in verticale. Effettuate 15 ripetizioni.

Sollevamento delle gambe

Con la schiena dritta appoggiate saldamente le mani al bordo laterale della sedia. Sollevate le gambe da terra mantenendole rigide e parallele al pavimento. Alternandole sollevate la prima verso l'alto, riportatela nella posa di partenza e ripetete con l'altra gamba, effettuando 10 ripetizioni prima di una pausa. Con la stessa tecnica sollevate le gambe contemporaneamente verso l'alto, inclinando la schiena indietro verso lo schienale. Mantenete schiena e gambe dritte per cinque secondi e riportate tutto nella posa di partenza.

Potenziamento braccia

Spostate il busto in avanti, appoggiando i palmi delle mani sugli angoli del bordo anteriore della sedia, piegate le braccia scendendo con il bacino verso terra quasi a toccarlo. Per poi sollevare nuovamente il tutto verso l'alto, alternando la flessione e facendo lavorare gli addominali e i tricipiti. Ripetete per 10 volte ed effettuate una pausa.

Addominali

Appoggiate la sedia sopra un tappetino e, con la schiena a terra, posizionate i talloni sul bordo della stessa. Con le mani dietro la testa e i gomiti in fuori, o con le braccia incrociate sul petto, sollevate la parte alta della schiena dal tappetino. Per poi ritornare nella posizione di partenza, ripetete 10 volte prima dello stop.

Slancio della gamba

In piedi, dietro alla sedia, appoggiate le mani sulla parte alta dello schienale mantenendo la schiena dritta. Slanciate indietro la prima gamba tenendola dritta, ripetendo il movimento per 10 volte prima di ripetere il tutto con l'altra gamba.