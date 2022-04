Come rimettersi in forma dopo Pasqua

Pranzi in famiglia, grigliate con amici e picnic all'aria aperta. E poi, nei giorni successivi alla Pasqua, ci si ritrova a dover fare i conti con la bilancia. Del resto, come si fa a resistere ad una tavola imbandita a festa e alla buona compagnia?

Posto che il nostro organismo è calibrato per brevi periodi di “sovralimentazione”, una lieve variazione di peso è pressoché fisiologica a seguito di un sostanzioso sgarro alimentare. E ancor di più lo è dopo i sessant'anni. Tuttavia con una dieta sana ed equilibrata, in abbinamento a un po' di esercizio fisico e una corretta idratazione, è possibile rimettersi in forma senza particolari affanni.

La dieta

Quando parliamo di “dieta”, è bene precisarlo, non ci riferiamo a un regime restrittivo ma a una scelta alimentare consapevole. Ciò significa che, dopo una eventuale “abbuffata”, non è né utile né necessario ridurre drasticamente l'apporto energetico giornaliero sperimentando improbabili (e dannosissimi) digiuni. Quanto, invece, è molto importante rivedere la tipologia dei pasti e la qualità del cibo.

Dopo uno o due giorni di stravizi, specie se di dolciumi e affini, può essere utile incrementare il consumo quotidiano di frutta e verdura. I vegetali non sono solo ricchissimi di vitamine e sali minerali ma aiutano a depurare l'organismo in profondità. Per contro, bisogna ridurre l'assunzione di alimenti eccessivamente grassi o calorici.

In linea generale, per rimettersi in forma occorre:

consumare circa 3 porzioni di frutta e verdura al giorno;

diminuire il consumo di carne;

prediligere alimenti ricchi di fibre;

incrementare il consumo di legumi e cereali integrali;

ridurre il sale e i condimenti.

Fondamentale è poi la preparazione dei cibi. Per qualche giorno sarebbe meglio evitare fritti e ricette particolarmente elaborate. Gli ortaggi, ad esempio, si possono cuocere al vapore oppure alla griglia. Coi legumi e i cereali, invece, potete prepare dell'ottime insalate. Per insaporire le pietanze usate spezie, limone e olio d'oliva a crudo. “Varietà” è la parola d'ordine a tavola.

L'idratazione

L'acqua è essenziale per il nostro organismo. Una buona idratazione assicura l'efficienza delle funzioni vitali aiutando a mantenere stabile la temperatura corporea. E non solo. L'acqua contrasta la cosiddetta “ritenzione idrica” che, a livello fisico, si traduce in fluttuazioni di peso - il famoso “effetto yo-yo” - e gonfiore addominale.

Per questo motivo, dopo un periodo di eccessi alimentari è necessario bere con costanza e in quantità tali da scongiurare eventuali accumuli di adipe localizzata, specie su girovita e gambe. Gli esperti suggeriscono di assumere circa 1,5/2 litri d'acqua al giorno (tra i 6 e gli 8 bicchieri). Al contrario, è bene limitare il consumo di bevande alcoliche o zuccherine includendo nella categoria alcuni succhi di frutta e bibite energizzanti in vendita nella Grande Distribuzione.

Anche le tisane e le acque aromatizzate sono alleate della forma fisica. Se assunte con regolarità favoriscono il drenaggio di liquidi in eccesso e la digestione. La tisana al finocchio, ad esempio, aiuta a sgonfiare la pancia mentre quelle al cumino, zenzero o basilico depurano fegato e reni.

L' esercizio fisico

Lo sport contribuisce a mantenere costante nel tempo il peso corporeo e la tonicità muscolare. L'esercizio fisico, che non necessariamente consiste in un'attività agonistica o intensiva, è un toccasana per la circolazione e, di conseguenza, per la salute del cuore. Ma non è tutto.

Per recuperare la forma è fondamentale abbinare alla dieta anche un programma di attività fisica. Questo perché a fronte di un introito calorico maggiore, quale può esser stato quello rimediato durante le festività pasquali, occorre aumentare il dispendio energetico. In tal senso, una passeggiata di circa mezz'ora al giorno - in media circa 8mila/10mila passi – può aiutare a smaltire quei “chiletti” in più.

Anche l'allenamento muscolare contro resistenza, che implichi cioè un sforzo fisico di media o alta intensità (i classici pesi da palestra, per intenderci) può essere utile. La contrazione dei muscoli attiva il sistema circolatorio favorendo l'eliminazione delle scorie e il corretto flusso dei liquidi.

In caso di eccessiva ritenzione idrica, specie nella zona delle gambe, dei massaggi con creme a base di centella asiatica, bromelina o ippocastano possono dare una piacevole sensazione di sollievo e leggerezza. Infine, ricordate di riposare: il sonno notturno è fondamentale per il benessere fisico e mentale.

Cinque cose da non fare per ritornare velocemente in forma