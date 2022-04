Sonno e metabolismo: come sono correlati?

Come probabilmente sai, il numero di calorie che bruci è chiamato tasso metabolico. Il tasso metabolico di ogni persona è diverso e ci sono molti fattori che lo influenzano. Uno di questi fattori è il sonno.

Il sonno e il metabolismo hanno una relazione complicata. Mentre è stato dimostrato che un sonno insufficiente contribuisce all'aumento di peso, un sonno insufficiente può anche essere causato da un aumento di peso. Quindi, chi è venuto prima: la gallina o l'uovo? La migliore risposta che abbiamo in questo momento è che sono collegati ed entrambi sono parte importante del mantenimento di un peso sano e di una vita sana in generale.

Dormire in modo inadeguato può far sì che il nostro corpo veda interrotti i processi biologici naturali. Questo può portare a un aumento di peso e, in alcuni casi, all'obesità. Ad oggi, il sonno rimane uno dei modi migliori per ripristinare il nostro corpo e, quindi, per ripartire con più determinazione e produttività. Ma c'è di più: è stato dimostrato come dormire in modo adeguato, in termini di qualità e quantità, influisca sulla regolazione ormonale e metabolica. In altre parole, dormire bene fa bene anche alla linea.

Un problema ormonale

Ci sono tre ormoni principali che sono coinvolti nell'intenso desiderio interno di zucchero.

Cortisolo

Il cortisolo, noto anche come ormone dello stress, aiuta a tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue e a regolare il metabolismo. Il corpo produce più cortisolo quando percepisce lo stress, che può essere sia fisico (come sperimentare una ferita) o emotivo (come sperimentare una discussione con un amico). L'aumento del cortisolo ti aiuta a combattere o a fuggire da qualsiasi cosa stia causando lo stress, in modo che tu possa concentrare le tue energie per affrontarlo. Questo provoca il rallentamento di altre funzioni corporee ed è il motivo per cui si può sperimentare un mal di stomaco o prendere il raffreddore più frequentemente.

Grelina

Questo ormone è secreto dalle cellule del rivestimento dello stomaco e i suoi livelli possono dirci i nostri livelli di fame. Viene rilasciato quando lo stomaco è vuoto e smette di essere rilasciato dopo che abbiamo mangiato abbastanza cibo per riempire lo stomaco.

Leptina

La leptina invece agisce come ormone della sazietà per regolare quanto si è mangiato. La quantità di sonno che si ottiene, così come quanto si è ben riposati, può influenzare la quantità di energia che il corpo spende durante il giorno. Può anche avere un impatto sugli ormoni che controllano la fame e la sazietà. Quando dormiamo, il nostro corpo rilascia un ormone chiamato leptina. La leptina aiuta a sentirsi pieni e soddisfatti, quindi quando si dorme, non si mangia tanto quanto si farebbe altrimenti. Quando non dormiamo abbastanza, il nostro corpo rilascia meno leptina. Questo significa che abbiamo meno probabilità di sentirci pieni dopo aver mangiato e siamo più inclini a mangiare troppo durante il giorno.

Uno studio in merito

Poiché dormire abbastanza è così importante per la perdita di peso, i ricercatori dell'Università di Chicago hanno condotto uno studio sugli effetti dell'insonnia sulla perdita di peso nei topi. Hanno diviso i topi in due gruppi: un gruppo ha dormito molto, mentre l'altro è stato limitato a quattro ore di sonno per notte per cinque giorni di fila. I risultati sono stati scioccanti: anche se i gruppi sono stati alimentati con la stessa quantità di cibo ogni giorno, i topi che non hanno dormito abbastanza hanno guadagnato più grasso delle loro controparti ben riposate.

Ma di quanto sonno avete bisogno?

La Sleep Foundation raccomanda circa 8 ore a notte per gli adulti tra i 26 e i 64 anni. Se non dormiamo abbastanza, il nostro corpo può essere devastato e, anche se abbiamo la giusta quantità di sonno in termini di ore, ci sono altri fattori che possono portare a un sonno di scarsa qualità.

Variare l'orario in cui si va a letto e ci si sveglia, può avere effetti negativi sul ritmo circadiano del corpo, l'orologio interno che regola gli ormoni. Se non mantieni un programma di sonno coerente, i tuoi ormoni potrebbero non produrre correttamente, facendoti sentire stanco anche se hai dormito la giusta quantità di sonno.

Un altro problema sono le interruzioni del sonno. Quando dormi, passi attraverso cicli in cui il tuo corpo si ripara; quando vieni svegliato durante questi cicli, puoi sentirti meno riposato che se non fossi stato svegliato affatto.

Cosa fare adesso?

Comprendere la relazione tra sonno e metabolismo può aiutarvi a prendere decisioni migliori sul vostro stile di vita. Se non stai dormendo abbastanza, ora che ne conosci l'importanza, si spera che sarai più propenso a dargli la priorità.

Tuttavia, se stai aumentando di peso e dai la colpa al fatto che non dormi abbastanza, quello che forse hai davvero bisogno di fare è ridurre le calorie che mangi e incorporare più esercizio nella tua vita. Puoi quindi provare degli esercizi mirati per la ginnastica over 60 oppure provare a una dieta più equilibrata.