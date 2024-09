Harry tenta di oscurare Kate? Presenta la serie sul polo dopo l’annuncio della principessa

Ascolta ora 00:00 00:00

Non è la prima volta che, secondo gli esperti e i fan della royal family, Harry e Meghan tentano di oscurare le iniziative e gli annunci di William e Kate, in una sorta di eterna competizione che, però, li vede spesso perdenti e a cui i reali, almeno in apparenza, non si sono mai prestati. Questo gioco, a tratti infantile, si sarebbe ripetuto lo scorso 9 settembre, quando Kate ha annunciato via social di aver terminato la chemioterapia.

“Novanta minuti dopo”

“Ora che l’estate giunge al termine, non so dirvi con quale sollievo ho finalmente completato il trattamento chemioterapico” , ha dichiarato Kate Middleton, raccontando i momenti durissimi affrontati dalla diagnosi di cancro. “Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi, come famiglia. La vita come la conosci può cambiare in un istante e dobbiamo trovare un modo per navigare in acque tempestose e [affrontare] strade sconosciute. Il percorso oncologico è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per le persone che ti sono più vicine…”. Un messaggio commovente che ha ridato fiducia a tutti quelli che aspettano il ritorno della principessa ai doveri pubblici.

La notizia, naturalmente, ha fatto il giro del mondo in pochi secondi. Qualcuno, però, non avrebbe gradito che l’attenzione globale si focalizzasse su Kate. Appena novanta minuti dopo l’annuncio di Kate, Netflix ha pubblicato delle fotografie e nuovi dettagli riguardanti la serie realizzata dal principe Harry sul polo, annunciata lo scorso aprile. Un tempismo sospetto, come ha evidenziato anche Piers Morgan su X. L’esperto reale ha citato il post del colosso dello streaming e aggiunto una didascalia eloquente: “Postato novanta minuti dopo la pubblicazione, da parte di Kensington Palace, del nuovo video di Kate…”. Neppure i puntini di sospensione e l’emoticon che esprime perplessità lasciano spazio a interpretazioni.

Netflix ha voluto assolutamente che conoscessimo, proprio nella serata del 9 settembre 2024, la data di uscita della serie: “POLO è una nuova docuserie che segue i giocatori più in vista a livello globale e offre uno sguardo esclusivo sul dietro le quinte del dinamico mondo dello sport. Da Archewell Productions e Boardwalk Pictures. La première il prossimo dicembre”.

Una strana coincidenza

La situazione è piuttosto singolare, ma non nuova. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, risale allo scorso 14 giugno. Alla vigilia del Trooping The Colour, che ha segnato il ritorno in pubblico di Kate, il celebre giocatore di polo “Nacho” Figueras ha pubblicato delle storie su Instagram dando risalto a una marmellata di lamponi e a dei biscotti per cani del brand “American Riviera Orchard”, lanciato lo scorso 14 marzo su Instagram. Il pubblico si divise tra l’ipotesi della coincidenza e il sospetto di un tentativo ben studiato (ma fallito) per tentare di mettere in ombra Kate.

Un dubbio che si è ripresentato in queste ore, dopo il post di Netflix. Il principe Harry potrebbe essere stato a conoscenza del lancio della serie per il 9 settembre 2024, ma non dell’annuncio di Kate per quello stesso giorno. Oppure non è escluso che sia stato avvertito dal Palazzo dell’imminente dichiarazione e non abbia fatto nulla per bloccare il post. È anche possibile che Netflix abbia agito in totale autonomia, ma appare poco credibile.

In ogni caso questa parziale sovrapposizione risulterebbe molto discutibile.

Una caduta di stile che potrebbe avere ripercussioni sulla popolarità già vacillante di, facendoli sembrare affamati di consensi e attenzione, ma destinati ogni volta a doversi accontentare di brillare di luce riflessa.