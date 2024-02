Il cellulare, gli sms, i no comment: Fedez (solo) alla sfilata di Donatella Versace

Alla fine, come aveva promesso, Fedez ha presenziato alla sfilata della collezione autunno inverno 2024 di Donatella Versace. Con un look studiato insieme alla stilista nei giorni precedenti al defilé, il rapper è apparso in prima fila all’evento organizzato in occasione della Fashion week milanese. Maglia nera aderente, coordinato giacca pantalone marrone e sguardo fisso oltre ai giornalisti, Fedez ha schivato sapientemente le domande di cronisti e curiosi, che hanno provato a indagare ulteriormente sulla sua vita privata. "Non ho voglia di parlare. Ho già spiegato perché sono qui stasera", ha tirato corto Federico Lucia prima di sistemarsi davanti alla passerella per assistere allo show. Più delle parole, però, sono stati gli atteggiamenti tenuti dal cantante alla sfilata a dire molto del suo stato attuale.

Cosa ha fatto Fedez alla sfilata

I video e le foto che circolano in rete, che lo hanno immortalato durante l'evento di Donatella Versace, raccontano la sua prima volta a una sfilata senza la moglie. L'ultima volta, nella quale Fedez e Chiara Ferragni erano stati insieme a un defilé della stilista, era dicembre 2022 e la foto dei Ferragnez con Donatella è ancora ben visibile sul web e sulla pagina Instagram dell’imprenditrice digitale. Un anno e pochi mesi dopo il rapper gioca da solo, nel luogo dove l'influencer era la regina prima dello scandalo giudiziario, che l'ha coinvolta. Della sfilata Fedez non ha visto molto, più interessato al telefonino che ha guardato molte volte nel corso dell'evento. Ha risposto a messaggi, inviato foto e letto, forse, i tanti articoli che sono stati scritti su di lui e sulla Ferragni dopo la notizia bomba della separazione.

Fedez e Chiara, due modi diversi di reagire

Federico Lucia è rimasto imperturbabile e serio quando veniva fotografato e ripreso dai telefonini, ma si è concesso qualche battuta e risata con alcuni ospiti seduti alle sue spalle, forse parte del suo staff. Sebbene il rapper sia un appassionato di elettronica e gadget robotici, neppure il robot arrivato sulla passerella a metà sfilata ha distolto Fedez dal cellulare e dalla sigaretta elettronica, che l'artista si è concesso prima e dopo l'evento. Mentre lui si godeva, per così dire, la sua prima serata da single in pubblico, Chiara Ferragni passava al contrattacco, rilasciando una intervista esclusiva al Corriere della Sera con una strana tempistica. Due modi di reagire alla pressione mediatica differenti, ma che ricordano - in qualche modo - Francesco Totti e Ilary Blasi. Il paragone è verosimile e forse anche la battaglia giudiziaria che ne conseguirà.