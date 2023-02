"Competizione con la compagna". Così la psicologa spiega il rapporto tra i Ferragnez

Quanto c'è di vero nella crisi tra Fedez e Chiara Ferragni? Poco a giudicare dai retroscena emersi negli ultimi giorni sulla sparizione del rapper dai social e dai contenuti che l'imprenditrice digitale continua a condividere su Instagram quotidianamente. Di vero, però, c'è che dopo il festival di Sanremo il rapporto di forza tra i due coniugi è cambiato. A dirlo sono gli psicologi, che hanno messo sotto la lente di ingrandimento la loro relazione e la parola che colpisce è una: competizione.

" Gli uomini avvertono la spinta alla carriera, che viene percepita come un aspetto fondamentale della loro identità e si sentono in dovere di dimostrarlo al mondo", ha spiegato la psicologa e terapeuta Ilaria Squaiella, che sul settimanale Chi ha scritto un articolo dedicato alla crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, tirando in ballo anche la coppia d'oro dei social: "In alcuni di loro può scattare una sottile e inconsapevole competizione con la compagna, soprattutto quando quest'ultima è lanciata nella professione ed è anche molto riconosciuta ".

Ferragnez: giochi di "forza" tra coniugi

Un meccanismo che la psicologa ritrova in ciò che è successo a Chiara Ferragni e Fedez durante e dopo il festival di Sanremo, quando nella coppia si è aperta una crisi, sulla quale entrambi stanno marciando. " Lei con un ruolo importante, portatrice di messaggi significativi. Lui spettatore, sostenitore della moglie che inaspettatamente è diventato protagonista ", chiarisce la psicoterapeuta della rivista Chi. E la competizione è servita. Di fatto Fedez - con la sceneggiata del volantino strappato durante l'esibizione sulla nave Costa e il bacio a Rosa Chemical nella serata finale - ha rubato la scena a Chiara Ferragni nel suo momento clou, quello dell'esordio in televisione.