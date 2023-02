Mengoni vince pure il Fantasanremo e "sfratta" Emma: ecco la classifica

Un premio non gli bastava. Dopo il Leone d'oro di Sanremo, Marco Mengoni si è portato a casa anche la vittoria del Fantasanremo, scalzando - di diritto - la vincitrice uscente, Emma Marrone (trionfatrice dell'edizione 2022). Grazie a bonus e malus l'artista ha accumulato il punteggio più alto (670 punti) superando il giovanissimo Sethu (arrivato secondo con 500 punti) e Rosa Chemical (terzo con 460 punti). La classifica finale è stata letta nel corso di una diretta Instagram seguita da oltre 20mila persone, nella quale gli organizzatori del Fantasanremo hanno consegnato virtualmente il premio a Mengoni, la gloria eterna. Poi hanno assegnato altri premi speciali ai cantanti in gara, che si sono distinti per intraprendenza e impegno nel campionato che, a tutti gli effetti, è diventato parte integrante del festival di Sanremo.

I premi extra

Il Premio romanticismo è andato ai Coma Cose. Gli sguardi, il bacio all'Ariston della prima serata e la proposta di matrimonio arrivata a Sanremo, gli hanno fatto aggiudicare di diritto il premio speciale. I Cugini di campagna si sono aggiudicati, invece, l'ambito premio Papalina per essere stati i più divertenti e per essersi messi in gioco nonostante l'età. Siccome ha fatto sognare un po' tutti, Gianluca Grignani si porta a casa il premio Sogno soprattutto per avere riportato all'Ariston il maestro Beppe Vessicchio nell'anno in cui il direttore d'orchestra ha deciso di prendersi una pausa da Sanremo.

Premi speciali anche a LDA, Levante, Gianmaria e Will (che si è tuffato in mare a notte fonda conquistando uno dei bonus più difficili da ottenere) per l'impegno nel campionato. Paola & Chiara si sono invece aggiudicate la menzione d'onore per la coreografia, già virale su Tik Tok. Premio Fantasista a Olly per avere portato sul palco "Benji" (dall'omonimo cartone animato), una mission impossibile riuscita con un cartoncino del personaggio animato infilato nel taschino del direttore d'orchestra. Premio epicità a Rosa Chemical (che con i sex toy sul palco e il bacio a Fedez si è fatto notare) e premio Tananai a Sethu, classificatosi ultimo (come Tananai lo scorso anno). Gli organizzatori hanno infine svelato in cosa consisteva il bonus Gubbio: "L'artista entra sul palco in bicicletta vestito da Don Matteo. Se lascia la sgommata, raddoppia". Nessun cantante in gara, però, si è cimentato nell'impresa.