Tutta (o quasi) la famiglia reale felice sul balcone: manca Harry

Re Carlo III e la Regina Camilla sono appena stati incoronati nell’Abbazia di Westminster, durante una cerimonia emozionante e davvero cosmopolita, come era stato promesso da Buckingham Palace. Uno dei momenti più attesi era quello del saluto dei Windsor dal balcone. C’erano (quasi) tutti. Il futuro della royal family era accanto alle Loro Maestà. Mancavano, come c’era da aspettarsi, il principe Andrea e il principe Harry.

Sul balcone di Buckingham Palace

Alle 15.25 del 6 maggio 2023 Re Carlo III e la Regina Camilla si sono affacciati al balcone di Buckingham Palace per salutare la folla di circa 2 milioni di persone, come racconta il Daily Mail, accorsa a vederli e ammirare lo spettacolo degli elicotteri della Red Arrows in volo sui cieli di Londra (benché, a causa del maltempo, questo spettacolo sia stato ridotto rispetto ai piani iniziali).

Accanto a loro c’erano i membri della royal family che contano: i principi di Galles William e Kate con i loro figli, i principi George, Charlotte e Louis, i duchi di Edimburgo Edoardo e Sophie con la figlia Lady Louise Windsor, il duca di Kent (ovvero il principe Edward, cugino di Elisabetta II e del principe Filippo), la principessa Alexandra, sua sorella, il duca e la duchessa di Gloucester (ovvero il principe Richard e Birgitte van Deurs. Il duca è cugino della regina Elisabetta), la sorella di Camilla, Annabel Elliot, la principessa Anne e il marito Tim Laurence e, infine, i paggi.

Mancavano il principe Harry e il principe Andrea, come annunciato. Nessuna sorpresa, dunque, nessun cambiamento dell’ultimo minuto. Del resto tutti i tabloid hanno spiegato che il duca di Sussex aveva in programma di rientrare a Los Angeles il prima possibile, in modo da partecipare al compleanno del principino Archie. Il duca di York, invece, è stato bandito da tutti gli appuntamenti pubblici dopo lo scandalo Epstein. Era a Westminster Abbey per l’incoronazione, visto che rimane comunque un Windsor, ma era ovvio che non sarebbe stato scelto per comparire sul balcone con il Re e la Regina.

Un ringraziamento alla folla

“Il momento del balcone sarà la presentazione finale del re di una monarchia ridotta…il ringraziamento finale per loro e un riferimento al loro supporto [alla regina Elisabetta] durante 70 anni di regno”, ha detto una fonte citata dal Mirror, raccontando il vero significato del saluto dal balcone di Buckingham Palace. L’assenza di Harry è resa ancora più pesante non solo dalle parole dell’insider, ma anche dal fatto che sul balcone abbiamo visto la sorella della Regina e il marito della principessa Anna.

Quest’ultimo non ha alcun incarico pubblico, né titoli, dunque non avrebbe avuto diritto di stare accanto ai sovrani in un’occasione ufficiale. Invece Elisabetta II, durante il Giubileo di Platino del giugno 2022, ha premiato la sua lealtà e il suo carattere riservato concedendogli il permesso di stare sul balcone del Palazzo con i parenti. Un ulteriore smacco, seppur in maniera indiretta, al principe Harry.

La sua assenza, la fretta di tornare a Montecito rendono ancora più profonda la frattura con la royal family. Non vi sarebbe stata alcuna occasione di chiarire con Carlo e William. Del resto il tempo era poco e la tabella di marcia da rispettare molto rigorosa. Non sappiamo cosa potrebbe aver pensato il duca di Sussex durante tutto il rito dell’incoronazione, quali siano stati i suoi sentimenti. Una cosa è certa: per un giorno il pubblico lo ha dimenticato. Le sue invettive contro la Corona si sono infrante contro la magnificenza dell’incoronazione, una cerimonia che ha unito il popolo britannico e lasciato solo, in un angolo, il principe Harry.