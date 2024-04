Meghan Markle lancia il primo prodotto del suo brand: ecco cosa ha messo in vendita

Circa un mese dopo la nascita ufficiale di “American Riviera Orchard” Meghan Markle ha lanciato il primo prodotto legato al brand: una marmellata di fragole che ricorda molto quelle messe in commercio nelle tenute reali da Re Carlo III.

Marmellata per gli amici influencer

Una marmellata di fragole confezionata in un elegante vasetto di vetro con il logo di “American Riviera Orchard”. È questo il primo prodotto messo in commercio da Meghan Markle attraverso il suo marchio di lifestyle, svelato lo scorso 14 marzo. Per ora la marmellata non è in vendita. Ne è stata prodotta un’edizione limitata in 50 pezzi da inviare ad amici e influencer. Tra questi vi sono la fashion designer Tracy Robbins e la socialite argentina Delfina Blaquier, che hanno pubblicato su Instagram le foto dei vasetti ricevuti in regalo.

Tracy Robbins è la moglie del capo della Paramount Brian Robbins. Sono stati loro a invitare i Sussex, lo scorso gennaio, alla prima del film su Bob Marley in Giamaica. Delfina Blaquier, invece, è la moglie di un caro amico di Harry, Nacho Figueras. I quattro erano al Sentebale Polo Cup di Miami lo scorso 12 aprile. L’evento è ormai ricordato per la figura non proprio edificante fatta da Meghan, che ha, non proprio elegantemente, chiesto a una donna accanto a suo marito di spostarsi per farle spazio.

Sul suo profilo la Robbins ha ringraziato per il dono, aggiungendo: “Il pranzo e la cena diventeranno un po’ più dolci” e, mostrando un cestino con dei limoni, in mezzo ai quali stava proprio il vasetto di marmellata (contrassegnato con il numero di tiratura limitata 17 su 50), ha detto: “Grazie per il cesto delizioso. Adoro questa marmellata, quindi non sono certa che la condividerò con chiunque”. Delfina Blaquier ha pubblicato un post simile: “La marmellata di fragole mi rende felice. E io amo la tua marmellata” . La confezione della socialite è la numero 10 su 50.

Gli americani "non sono interessati"

Secondo il Daily Mail Meghan Markle non avrebbe scelto per caso di iniziare il suo business con la marmellata. La sua ispirazione potrebbe essere stata Re Carlo III. Sua Maestà, infatti, ha iniziato negli anni Novanta a vendere prodotti che arrivano direttamente dal Ducato di Cornovaglia. Tra questi spicca proprio la marmellata di fragole in vendita nei negozi Waitrose a 2,80 sterline a barattolo.

Le novità da Montecito non finiscono qui: in questi giorni la duchessa dovrebbe iniziare le riprese del suo programma di cucina e giardinaggio targato Netflix. La serie, però, non verrà girata nella casa dei duchi, bensì in una villa nelle vicinanze affittata per l’occasione. Un espediente studiato, con buona probabilità, anche per mantenere la privacy dei Sussex. Il rilancio di Harry e Meghan prosegue in modo apparentemente trionfale, ma il successo potrebbe non essere un’ipotesi tanto scontata.

Il Daily Mail ha completato un sondaggio su 1400 americani per cercare di capire se e quanto il pubblico si senta coinvolto nel progetto di “American Riviera Orchard”. Il risultato è abbastanza deludente: il 68% degli intervistati ha dichiarato di non essere interessato al brand e ai suoi prodotti. Però c’è da dire anche che questo tipo di iniziative, realizzate dalle star di Holllywood o, comunque, da personaggi pubblici, non sono più una novità. Inoltre il marchio ha bisogno di tempo per svilupparsi, farsi conoscere e creare un rapporto di fiducia con i clienti.

Meghan avrebbe le carte in regola per farcela.