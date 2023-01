Matrimoni vip, tutte le coppie famose che andranno all'altare nel 2023

Tra coppie che sono attese all’altare e altre che hanno già fissato la data, il 2023 si annuncia pieno di matrimoni vip. Una boccata d’ossigeno romantico vista l’annataccia appena trascorsa, dove le coppie vip scoppiate sono state tantissime. Calciatori e influencer sono pronti a indossare gli abiti nuziali e mettersi la fede al dito entro i prossimi dodici mesi. Ma chi sono i fortunati?

La data sembra essere già fissata per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La proposta c'è stata lo scorso agosto e secondo gli ultimi rumor, l'influencer e il calciatore si dovrebbero sposare il prossimo 20 giugno a Roma nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli - la stessa dove Ilary Blasi disse "sì" a Francesco Totti - per poi festeggiare con i circa 200 inviati in una storica villa di prestigio con vista spettacolare sulla capitale.

Si svolgerà invece il 9 settembre il matrimonio di Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti. La proposta era arrivata lo scorso anno in occasione del compleanno della sorella di Chiara Ferragni durante un weekend sul lago di Garda. La coppia, che ha già un figlio, si sposerà a Rivalta, nel piacentino al cospetto di tutta la famiglia Ferragnez e degli amici.

Seconde nozze, invece, per Alena Seredova che dopo il fallimento della prima unione (con il portiere Gianluigi Buffon) si appresta a dire sì al vicepresidente di Exor, Alessandro Nasi dal quale ha avuto una bambina. Si vocifera che il matrimonio verrà celebrato in autunno e che durante la cerimonia potrebbe svolgersi anche il battesimo della figlia Vivienne Charlotte.

Si dovrebbero svolgere tra sei mesi, a giugno, le nozze tra Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, e la sua fidanzata Giorgia Migliorati. La proposta era arrivata un anno fa e la coppia ha avuto un anno per organizzare la cerimonia del sì della quale, però, non si conoscono dettaglia, se non che ci saranno diversi ex concorrenti del Grande fratello.

Non c'è invece una data per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Quest'ultimo ha chiesto la mano della fidanzata con una proposta romantica in montagna lo scorso novembre. In molti, quindi, pensano che la coppia, nata nella casa del Grande fratello vip, potrebbe salire all'altare entro la fine dell'anno, ma loro non si pronunciano.

Un'altra coppia nata al Gf Vip dovrebbe giurarsi amore eterno in questo 2023 e è quella composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Lui ha sorpreso la fidanzata chiedendole la mano sul red carpet della mostra del cinema di Venezia e poco dopo l'influencer ha annunciato di essere incinta. I fiori d'arancio potrebbero dunque esserci dopo il parto, presumibilmente in autunno.

Niente data neppure per Gessica Notaro e il suo "cavaliere" Filippo Bologni. Lo sportivo ha fatto la proposta poche settimane fa nel corso dell'ultima fiera cavalli, quindi ancora troppo presto per pianificare un matrimonio. Ma con ogni probabilità si dovrebbe svolgere entro la fine dell'anno. Il 2023, infine, potrebbe essere l'anno buono per le nozze, già rinviate, di Simona Ventura e Giovanni Terzi. I due si sarebbero dovuti sposare nel 2020 ma poi la pandemia ha costretto la coppia a rinviare il progetto. Punzecchiata dai giornalisti, negli scorsi mesi la Ventura aveva rivelato di avere scelto il 2023 come termine massimo per convolare a giuste nozze. Ma la data è ancora top secret.