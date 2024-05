La National Portrait Gallery e il ruolo di Kate: cosa c'è dietro il ritratto di Harry e Meghan

Per giorni i tabloid hanno parlato del nuovo ritratto di Carlo III, il primo dopo la sua incoronazione, che ha lasciato perplesse molte persone per l’uso, giudicato eccessivo, del colore rosso. Le polemiche sono continuate con il ritratto di Kate apparso sul numero di luglio di Tatler e criticato per la scarsa somiglianza alla principessa. Ora le discussioni potrebbero andare avanti con l’opera di Misan Harriman che raffigura Harry e Meghan ed è stata esposta alla National Portrait Gallery. Stavolta, però, lo stile dell’artista e l’aderenza ai modelli originali non c’entra. La questione è un’altra: la mecenate del museo è Kate Middleton. Possibile che il ritratto dei cognati sia stato inserito nella collezione senza il suo permesso?

Harry e Meghan mano nella mano

Lo scorso 23 maggio Misan Harriman, fotografo e amico di Harry e Meghan (gli è stata affidata anche la copertura esclusiva del viaggio in Nigeria dei duchi), ha annunciato sui suoi profili social: “Sono onorato e orgoglioso di annunciare che il mio ritratto del Duca e della Duchessa di Sussex fa ora parte della collezione permanente della National Portrait Gallery”.

L’immagine è stata scelta tra una serie di scatti realizzati nel settembre 2022, per l’esattezza tre giorni prima della morte della regina Elisabetta, in occasione dell’apertura del One Young World Summit a Manchester. Il ritratto, in bianco e nero, cattura il momento esatto in cui Harry e Meghan sono uno accanto all’altra, mano nella mano e guardano verso l’orizzonte, come se aspettassero con fiducia il futuro. All’evento, come ricorda il Daily Mail, Meghan ha indossato un outfit rosso del brand ecosostenibile “AnotherTomorrow”, mentre Harry ha scelto un abito blu.

Non è la prima volta che le foto dei duchi realizzate da Misan Harriman finiscono sotto i riflettori. La più famosa e chiacchierata è stata quella, sempre in bianco e nero, con cui i Sussex annunciarono la seconda gravidanza della duchessa nel 2021. All’epoca molti criticarono lo scatto, suggerendo che l’autore lo avesse manipolato. Harriman negò con forza le accuse, ma i dubbi rimasero.

Nel marzo 2024, subito dopo lo scandalo della foto ritoccata di Kate, il fotografo si è preso la sua rivincita, pubblicando su Instagram l’immagine originale a colori con i relativi dettagli tecnici. Ora il ritratto dei duchi selezionato dalla National Portrait Gallery potrebbe diventare un nuovo argomento di discussione, ma per una questione molto diversa. La mecenate del museo è Kate Middleton e alcuni ritengono che l’immagine dei cognati non sarebbe mai stata esposta senza il suo consenso.

Un gesto di pace?

Kate ottenne il patronato sulla National Portrait Gallery nel gennaio 2012. Fu uno dei primi cinque incarichi simili che le vennero affidati dopo il matrimonio con il principe William, puntualizza il Daily Mail. Durante la pandemia la principessa collaborò con il museo per la realizzazione del progetto fotografico “Hold Still”. Tuttavia, spiega ancora il giornale, Kate “non avrebbe voce in capitolo su quali ritratti vengono aggiunti alla collezione della galleria”.

Nonostante questo c'è chi ritiene improbabile che la National Portrait Gallery abbia scelto il ritratto dei Sussex senza almeno avvertire Kate, più che altro per una questione di cortesia, dati i rapporti burrascosi tra la royal family e i duchi. Di conseguenza, ammesso che le cose siano davvero andate in questo modo, il fatto che l’immagine sia stata accettata nella collezione permanente farebbe pensare che la principessa voglia tendere la mano ai cognati, che si stia adoperando per una riconciliazione.

Per la verità, però, potremmo osservare la questione anche da un altro punto di vista: sempre ammesso che il museo abbia reso partecipe Kate della decisione, può darsi che la

, già in un momento davvero molto complicato a causa della diagnosi di tumore , abbia dato il suo assenso solo per evitare che Harry e Meghan scatenassero nuove polemiche contro la Corona usando il ritratto come pretesto.