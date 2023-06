Nel regno del Drago: la "Kate" del Bhutan aspetta il terzo figlio

Jestun Pema, la sovrana del Bhutan, è incinta. A dare la notizia è stata proprio la Casa reale del piccolo regno incastonato tra le montagne dell’Himalaya. Per la sua indiscutibile bellezza è stata anche definita “la Kate Middleton dell’Himalaya” . Per la verità questi paragoni lasciano il tempo che trovano e forse semplificano un po’ troppo, banalizzandola, una figura davvero interessante, da tenere d’occhio.

Un piccolo “drago” in arrivo

“Le Loro Maestà, il Druk Gyalpo e la Gyaltsuen sono felici di condividere la notizia che Sua Maestà aspetta il suo terzo figlio per l’inizio dell’autunno. Le Loro Maestà vogliono ringraziare tutti per i loro auguri e le loro preghiere” . Con questo annuncio il Re e la Regina del Bhutan hanno svelato al mondo la nascita di un nuovo erede dopo quella dei piccoli Jigme Namgyel Wagchuck (2016) e Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (2020).

Negli ultimi anni l’interesse verso il Bhutan e la sua monarchia è cresciuto notevolmente, grazie al fascino della nuova famiglia reale formata dal Re Jigme Khesar Namgyel Wangchuck (43 anni, sul trono dal 2006 dopo l’abdicazione del padre) e dalla consorte Jestun Pema. La sovrana ha solo 33 anni ed è la più giovane Regina al mondo. Si è laureata alla Regent’s University di Londra in Relazioni Internazionali, mentre il marito ha studiato al Magdalen College dell’Università di Oxford. La coppia è il volto giovane e cosmopolita della dinastia Wangchuck.

L’abbiamo vista al royal wedding dell’erede al trono di Giordania, lo scorso primo giugno, ma anche all’incoronazione di Re Carlo III, il 6 maggio 2023 e al funerale della regina Elisabetta, lo scorso 19 settembre. Tuttavia i reali del Bhutan selezionano accuratamente gli eventi mondani a cui partecipare e sono molto attenti a mantenere la loro immagine legata alla tradizione del Paese. Per esempio Jestun Pema non rinuncia mai ai suoi outfit in stile orientale, sebbene di alta moda.

La dinastia Wangchuck non è molto antica, venne fondata nel 1907, ma ha dato finora cinque Re al Bhutan, compreso l’attuale sovrano. Il suo titolo originale è “Druk Gyalpo”, che vuol dire “Re Drago” e, per estensione, i suoi figli sono “Principi Drago”. Infatti nella lingua dzonkha il Bhutan si chiama “Druk Yul”, cioè “Terra dei Draghi” e la sua gente “Drukpa”, che significa proprio “Popolo Drago”. Il nome deriva dalla scuola buddhista dominante in questo Paese in cui tutto ricorda le magiche atmosfere delle fiabe orientali e nel quale non si misura il Pil, bensì il Fil, cioè la felicità dei suoi abitanti.

C’è un altro simbolo strettamente collegato alla nazione e ai Wangchuck e che, in un certo senso, li rende una cosa sola: la Corona del Corvo, indossata da tutti e cinque i sovrani a partire dal fondatore della dinastia. Per estensione il corvo è divenuto un emblema nazionale e chi osa ucciderlo commette un reato gravissimo.

Storia d’amore tra le nevi perenni

Jigme Khesar Namgyel Wangchuck si sarebbe innamorato della borghese Jetsun Pema quando quest’ultima aveva solo 17 anni. A unirli sarebbe stata la grande passione per l’arte. Il primo vero incontro, però, risalirebbe a diversi anni prima, quando la futura sovrana aveva solo 7 anni ed era con la famiglia a fare un picnic in un parco di Thimphu. Il fidanzamento ufficiale venne rimandato su richiesta di Jetsun Pema, decisa a completare gli studi in Occidente. Il Re aspettò con pazienza fino al 2011, quando la pressione della famiglia e del Parlamento affinché si sposasse e desse eredi al Paese divenne insostenibile.

Proprio di fronte ai parlamentari, nel maggio 2011, il Re dichiarò di aver trovato la sua anima gemella: “Come Re è tempo per me di sposarmi. Dopo molte riflessioni ho deciso che il mio matrimonio si terrà entro la fine dell’anno. Molti avranno la propria idea di come dovrebbe essere una Regina: straordinariamente bella, intelligente, aggraziata. Ciò che è più importante in ogni momento e per ogni individuo è quello di essere un buon essere umano e una Regina deve essere irremovibile nel suo impegno di servire il popolo e il Paese. Ho trovato una persona con tutte queste caratteristiche e il suo nome è Jestun Pema, giovane, solare, gentile nel cuore e nel carattere. Queste qualità, unite alla saggezza che verrà con l’età e l’esperienza, faranno di lei una grande servitrice della nazione”.