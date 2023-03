Noemi Bocchi operata a Roma. Cosa è successo alla compagna di Totti

C'è chi è pronto a scommettere che sia stata l'operazione chirurgica, a cui si è sottoposta Noemi Bocchi, a convincere Francesco Totti a chiedere il rinvio della prima udienza per la separazione giudiziale. Il Pupone era atteso in tribunale martedì 14 marzo, ma l'udienza per sancire il divorzio da Ilary Blasi è stata posticipata a data da definirsi su esplicita richiesta dello sportivo, forse perché troppo a ridosso dell'intervento, al quale la nuova compagna si è sottoposta nelle scorse ore. La 34enne romana è ricoverata infatti presso la clinica privata Mater Dei, in zona Parioli (la stessa dove ha dato alla luce i suoi due figli), per ridurre la diastasi addominale.

"Soffro di diastasi addominale"

La scorsa settimana, Noemi Bocchi aveva scelto di condividere il suo percorso clinico sui social network. Dopo avere reso pubblico il suo profilo (rimasto chiuso per mesi), la compagna di Francesco Totti aveva smentito di essere incinta, attribuendo la colpa delle rotondità, che avevano scatenato il gossip, alla diastasi addominale. " Dopo otto anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale ", aveva scritto in un post, nel quale parlava apertamente della patologia, che consiste nell'allontanamento dei due muscoli retti dell'addome come frequente conseguenza della gravidanza.

L'intervento chirurgico in una clinica a Roma